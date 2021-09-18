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В Украине утвердили стратегический оборонный бюллетень Украины

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
18 сентября, 18:54
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В документе определили перспективную модель ВСУ и других составляющих сил обороны
Зеленский ввел в действие решение СНБО
Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины – ввел в действие решение СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Военная политика Украины реализуется по следующим основным направлениям:

  • приобретения центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами необходимых институциональных возможностей по своевременному и организованному проведению мобилизации, удовлетворение потребностей обороны государства и защиты ее территории от возможной агрессии;
  • внедрение в силах обороны передового опыта, принципов и стандартов государств-членов НАТО, участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности;
  • планирование всеобъемлющей обороны с разработкой плана обороны Украины, Стратегического плана применения Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны, оперативных планов и планов применения сил и средств обороны и т. д;
  • развитие возможностей сил обороны в контексте подготовки к ведению всеобъемлющей обороны Украины, их всестороннее обеспечение;
  • обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;

В документе также определили перспективную модель ВСУ и других составляющих сил обороны, основные принципы по организации системы управления, перспективного состава, военно-кадровой и военно-технической политики ВСУ и других составляющих сил обороны и направления развития оперативных, боевых и специальных возможностей сил обороны.

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