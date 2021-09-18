В Украине утвердили стратегический оборонный бюллетень Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины – ввел в действие решение СНБО.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Военная политика Украины реализуется по следующим основным направлениям:
- приобретения центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами необходимых институциональных возможностей по своевременному и организованному проведению мобилизации, удовлетворение потребностей обороны государства и защиты ее территории от возможной агрессии;
- внедрение в силах обороны передового опыта, принципов и стандартов государств-членов НАТО, участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности;
- планирование всеобъемлющей обороны с разработкой плана обороны Украины, Стратегического плана применения Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны, оперативных планов и планов применения сил и средств обороны и т. д;
- развитие возможностей сил обороны в контексте подготовки к ведению всеобъемлющей обороны Украины, их всестороннее обеспечение;
- обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;
В документе также определили перспективную модель ВСУ и других составляющих сил обороны, основные принципы по организации системы управления, перспективного состава, военно-кадровой и военно-технической политики ВСУ и других составляющих сил обороны и направления развития оперативных, боевых и специальных возможностей сил обороны.
Ранее мы сообщали, что:
- комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять в первом чтении законопроект президента об основах национального сопротивления (№ 5557).
- Владимир Зеленский заявил, что если Верховная Рада не проголосует за законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием человек, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)", то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.