В Украине утвердили стратегический оборонный бюллетень Украины

В документе определили перспективную модель ВСУ и других составляющих сил обороны

Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины – ввел в действие решение СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Военная политика Украины реализуется по следующим основным направлениям:

приобретения центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами необходимых институциональных возможностей по своевременному и организованному проведению мобилизации, удовлетворение потребностей обороны государства и защиты ее территории от возможной агрессии;

внедрение в силах обороны передового опыта, принципов и стандартов государств-членов НАТО, участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности;

планирование всеобъемлющей обороны с разработкой плана обороны Украины, Стратегического плана применения Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны, оперативных планов и планов применения сил и средств обороны и т. д;

развитие возможностей сил обороны в контексте подготовки к ведению всеобъемлющей обороны Украины, их всестороннее обеспечение;

обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;

В документе также определили перспективную модель ВСУ и других составляющих сил обороны, основные принципы по организации системы управления, перспективного состава, военно-кадровой и военно-технической политики ВСУ и других составляющих сил обороны и направления развития оперативных, боевых и специальных возможностей сил обороны.

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