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В Украине стартовал процесс формирования реестра олигархов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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30 июня, 17:33
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Сведения, которые будут вноситься в реестр, будут находиться в свободном и бесплатном доступе
Президент одобрил запуск реестра
Президент одобрил запуск реестра / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине введено в действие решение СНБО о порядке формирования реестра олигархов. Об этом говорится в соответствующем указе президента Украина Владимира Зеленского от 29 июня.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", – говорится в тексте указа.

Сведения об олигархах, которые будут в реестр вноситься, не будут конфиденциальными, но в нем будет информации, которая содержит государственную тайну и служебную информацию.

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Какие сведения будут в реестре

  • ФИО, дата и место рождения,
  • идентификационные данные,
  • реквизиты паспортов,
  • обоснование признания личности олигархом.

Также отмечается, что доступ к нему будут иметь декларанты, регистраторы, сотрудники держателя и администратора реестра, председатель, секретарь и члены СНБО, должностные лица и работники других государственных органов.

Кроме того, доступ к электронным кабинетам олигархов будут иметь доступ не только сами олигархи, но и, в частности, президент Украины, секретарь и члены СНБО.

Что этому предшествовало

Законопроект о деолигархизации (№5599) был зарегистрирован в Верховной Раде в июне 2021 года по инициативе президента Украины. Этот законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления Рады. А профильный комитет сделал вывод о том, что в законопроект нужно внести большое количество принципиальных правок. Тем не менее, Рада приняла законопроект за основу во время заседания 1 июля 2021 года.

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Законопроект предусматривает ведение "реестра олигархов". Люди, попадающие в этот реестр, могут быть ограничены в некоторых правах.

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