В Украине под угрозой одна из главных реформ – Госдеп США

Американцы считают, что Украина еще может спасти ситуацию и и указали на решающую роль Совета судей

В США недовольны проблемой с судебной реформой в Украине. Коллаж "Сегодня"

США обеспокоены тем, что на днях Совет судей Украины не смог назначить украинских судей для восстановления Высшего совета правосудия. Американцы считают, что это грозит срывом судебной реформы.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Интерфакс-Украина.

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Он напомнил, что в июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность провести настоящую реформу судебной системы.

"Международные партнеры назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки восстановления главного судебного органа Украины – Высшего совета правосудия, в соответствии с этим законом. Однако 13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит срывом обещания о реальной судебной реформе в Украине", – говорится в заявлении Госдепа.

Отметим, что Совет судей не смог назначить троих членов Этического совета, который потом должен проверять кандидатов в Высший совет правосудия и его действующий состав на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности.

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"Еще есть время спасти эти усилия. Совет судей может выполнять свои обязанности по выполнению закона и выдвинуть кандидатуры … Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям и чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции. Судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит честность и справедливость. Украинский народ заслуживает не меньшего", – заявили в США.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский возмутился тем, что Совет судей не смог назначить членом Этического совета. В итоге 16 сентября на Банковой состоялась встреча при участии руководителей органов судейского управления, в частности председателей Совета судей Украины, Верховного суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки", и обсудили недопущение блокирования судебной реформы.

Судебная реформа в Украине

29 июня Верховная Рада приняла закон о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Это значит, что теперь будут контролировать не только работу судейского корпуса, но и тех, кто их назначает.

13 июля Рада поддержала предложения Зеленского в закон о ВККС: комиссия будет считаться полномочной, если из 11 ее членов шестеро будут судьями или бывшими судьями.

14 июля принят закон о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов. Этим же законом был создан и Этический совет.

Напомним, ранее Зеленский объявил войну судебной системе. Он хочет провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон. И это еще далеко не все.