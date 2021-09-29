В США отреагировали на "красные лини" Кремля, заступившись за Украину

США поддерживают право Украины на евроатлантическую интеграцию

Расширение НАТО на территорию Украины означает для РФ пересечение "красных линий" / Фото: Facebook

Соединенные Штаты Америки, страна член НАТО, поддерживают право Украины на собственный выбор в области коллективной обороны.

Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс в своем Twitter.

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"Каждая страна имеет суверенное право определять свой собственный выбор коллективной обороны. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины", — написал он.

Именно так Прайс отреагировал на пост главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, где тот отметил, что работа в интересах народа и безопасности не только своей, но и всей Европы – вопрос исключительно внутриукраинский, а "красные линии" хозяина Кремля Владимира Путина должны ограничиваться территориальными границами РФ.

Как сообщалось, представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Путина, расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Кремля пересечение его "красных линий".

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Кулеба: В разговоре тет-а-тет Зеленский создаст Путину проблемы

Зеленский и Путин никак не могут договориться

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

А в последнее время главной проблемой стало то, что Киев обязательно хочет включить вопрос Крыма в переговоры, но вот Кремль наотрез отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет встретиться.

В Кремле постоянно заявляют, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечают, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи, либо обвиняют Киев в невыполнении предыдущих договоренностей.

Как мы сообщали ранее, Украина в ООН заявила, что оккупация Крыма – прямая угроза ядерной безопасности.

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Также напомним, у Путина готовы к диалогу с Украиной о закупке газа.