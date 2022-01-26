В России грозят дать оружие "ЛДНР" в течение нескольких часов

Так Кремль хочет ответить на поставки оружия Украине с Запада

Россия хочет поставить оружие "ЛДНР" в ответ на помощь Запада Украине. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Россия может поставить вооружение на оккупированные территории Донбасса, в так называемые "ЛНР" и "ДНР" за несколько часов — об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью Интерфаксу.

Решение о передаче оборонительных вооружений этим образованиям будет приниматься президентом России Владимиром Путиным в случае неизбежности атаки Киева, отметил он.

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"Если Украина развязывает военные действия, то будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине", — сказал чиновник.

Он уточнил, что если для Москвы станет очевидным намерение Украины пойти по силовому сценарию при поддержке Запада, поставки вооружений могут начаться заранее.

"О том, что будет дана команда Зеленскому начать, мы будем знать раньше, чем Зеленский. У нас достаточно сил и средств, чтобы опередить действия, которые производит Зеленский. Поэтому мы узнаем все, как минимум, за сутки — за двое", — заявил Водолацкий. По его словам, у России не будет проблем, чтобы доставить оружие в течение нескольких часов.

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По словам зампреда, Россия не собирается направлять в "ЛНР" и "ДНР" своих военнослужащих.

Оружие для ОРДЛО

Ранее первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР" отдельными видами вооружения якобы для сдерживания "агрессии Киева". Это произошло на фоне поставок военно-технической помощи Украине от Запада.

"Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", – сказал Турчак.

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Оккупация Донбасса