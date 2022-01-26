В России грозят дать оружие "ЛДНР" в течение нескольких часов

Россия может поставить вооружение на оккупированные территории Донбасса, в так называемые "ЛНР" и "ДНР" за несколько часов — об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью Интерфаксу.
Решение о передаче оборонительных вооружений этим образованиям будет приниматься президентом России Владимиром Путиным в случае неизбежности атаки Киева, отметил он.
"Если Украина развязывает военные действия, то будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине", — сказал чиновник.
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Он уточнил, что если для Москвы станет очевидным намерение Украины пойти по силовому сценарию при поддержке Запада, поставки вооружений могут начаться заранее.
"О том, что будет дана команда Зеленскому начать, мы будем знать раньше, чем Зеленский. У нас достаточно сил и средств, чтобы опередить действия, которые производит Зеленский. Поэтому мы узнаем все, как минимум, за сутки — за двое", — заявил Водолацкий. По его словам, у России не будет проблем, чтобы доставить оружие в течение нескольких часов.
По словам зампреда, Россия не собирается направлять в "ЛНР" и "ДНР" своих военнослужащих.
Оружие для ОРДЛО
Ранее первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР" отдельными видами вооружения якобы для сдерживания "агрессии Киева". Это произошло на фоне поставок военно-технической помощи Украине от Запада.
"Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", – сказал Турчак.
Оккупация Донбасса
- В 2014 году армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война".
- Депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" суверенными государствами.
- В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что возможное официальное признание Госдумой РФ "ДНР" и "ЛНР" будет равно выходу этой страны из Минских договоренностей.
- В настоящее время вблизи границ Украины Россия разместила 100-тысячный воинский контингент. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.