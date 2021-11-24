В Раду внесли законопроект по особому статусу Донбасса – что он значит

Парламент намерен поддержать традицию последних лет по Донбассу

Депутаты хотят решить до Нового года важный вопрос по Донбассу. Коллаж "Сегодня"

Депутаты "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект №6342 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.

Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.

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Текста к законопроекту о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" еще нет. Но скорее всего речь там будет идти о продлении действия закона еще на год.

Что это за закон?

Отметим, что этот закон был принят Верховной Радой еще в сентябре 2014 года, когда Россия уже начала активную военную фазу на Донбассе.

Документ был рассчитан сроком на три года и предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. В результате действие этого закона регулярно продлевалось на год.

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А что было раньше