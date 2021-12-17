В Раде сыграли украинский мировой хит – видео

Музыканты исполнили "Щедрик" в обработке Маршала Файна и Симфонию Максима Березовского

В Раде состоялся камерный концерт Kyiv Symphony Orchestra / Фото: Коллаж: Сегодня

С самого утра в кулуарах парламента, перед заседанием ВР, начался концерт симфонического оркестра. Об этом в Telegram-канале сообщает "Украина 24".

Музыканты оркестра Kyiv Sympony Orchestra расположились неподалеку от студии канала "Рада". Они исполнили два произведения – "Щедрик" в обработке Маршала Файна (на музыку Николая Леонтовича) и Симфонию Максима Березовского.

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В тоже время, комментируя концерт, депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко опубликовал фото в Telegram с контрабасом, и в шутливой форме призвал президента Украины Владимира Зеленского "нести пианино".

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"Владимир Александрович, тащите пианино, мы готовы))))", – написал нардеп.

Концерт был организован в честь 276-летия композитора Максима Березовского.

Кроме того, 17 декабря у депутатов последний рабочий день в Раде в этом году.

Также мы писали о том, что 16 декабря Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко дала "мастер-класс" игры на акустической ударной установке.

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Депутаты продлили себе каникулы

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения шестой сессии парламента девятого созыва, отложив пленарные заседания еще на неделю. Первые пленарные заседания Верховной Рады после Нового года состоятся с 24 по 28 января. В то же время, на неделю с 17 по 21 января предусмотрена работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). 28 января Рада закроет текущую сессию, новая сессия начнется с 1 февраля.