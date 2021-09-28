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В Раде хотят уволить несколько министров: когда рассмотрят ротацию в Кабмине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
28 сентября, 11:16
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Монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров
Рада может рассмотреть кадровые ротации в Кабмине уже на следующей неделе. Фото: коллаж "Сегодня"
Рада может рассмотреть кадровые ротации в Кабмине уже на следующей неделе. Фото: коллаж "Сегодня"

В ближайшее время ожидается смена трех-четырех руководителей министерств. Кадровые ротации в Кабмине Верховная рада, вероятно, рассмотрит на следующей неделе.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

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По ее словам, говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов.

"Среди которых могут быть наши коллеги из фракции ("Слуга народа" – ред.)", – уточнила Кравчук.

После этого будет запущен официальный процесс.

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"Поэтому я не исключаю, что на пленарной неделе, которое будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", – добавила Кравчук.

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Что известно

  • Ранее народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что детали и фамилии по кадровым изменениям в министерствах станут известны в начале октября, но сначала их обговорят на сборах в Трускавце.
  • Напомним, "Слуги народа" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 1-2 октября отправятся в Трускавец, где проведут мероприятие под названием "большая фракция".
  • Ранее на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что отставок в Кабинете министров летом не будет, а осенью не исключены новые увольнения, под вопросом не менее трех министров.
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