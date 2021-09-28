В Раде хотят уволить несколько министров: когда рассмотрят ротацию в Кабмине

Монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров

Рада может рассмотреть кадровые ротации в Кабмине уже на следующей неделе. Фото: коллаж "Сегодня"

В ближайшее время ожидается смена трех-четырех руководителей министерств. Кадровые ротации в Кабмине Верховная рада, вероятно, рассмотрит на следующей неделе.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

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По ее словам, говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов.

"Среди которых могут быть наши коллеги из фракции ("Слуга народа" – ред.)", – уточнила Кравчук.

После этого будет запущен официальный процесс.

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"Поэтому я не исключаю, что на пленарной неделе, которое будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", – добавила Кравчук.

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