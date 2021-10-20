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В партии "Слуга народа" обвинили "Суспільне мовлення" в нарушении стандартов вещания

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 октября, 18:23
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В партии власти считают, что речь не о давлении, а о некорректности подачи ряда острых тем

Партия "Слуга народа" обвинила ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" ("UA:Перший") в некорректности подачи ряда тем в последних выпусках телепрограммы. Это стало реакцией на ранее полученное обвинение в свой адрес от ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" Мирославы Барчук, что Офис президента оказывает давление на программу и контролирует выступления в эфирах нардепов "Слуги народа".

Ответ партии

"Если посмотреть эфиры Общественного, то можно увидеть, что в большинстве случаев наши депутаты с благодарностью принимали в них участие. А в программе "Обратный отсчет" уже только в этом политическом сезоне присутствовали председатель партии, заместители председателя фракции и другие представители монобольшинства. Именно поэтому мы считаем, что говорить о каком-то особом отношении к каналу или программе просто несправедливо. Единственное, на чем могут настаивать наши представители, чтобы присоединиться к эфирам и ток-шоу, – это то, чтобы в студии была хотя бы минимальная сбалансированность и профессионализм обсуждения", – сказано в официальном сообщении "Слуги народа", которое опубликовано на телеграм-канале пресс-секретаря Юлии Палийчук.

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В партии отмечают, что, например, некорректно на телеэфире обсуждать бюджет без независимого эксперта по бюджетным вопросам. Или обсуждать планы парламента при отсутствии представителей нескольких фракций или групп. "Говорить о такой некорректности не означает управлять редакцией", – считают в партии "Слуга народа".

"К сожалению, порой личные взгляды и симпатии коллектива имеют серьезное влияние на некоторые программы. И эти факты фиксируем не мы, а издание "Детектор медиа". Однако надеемся, что стандарты общественного вещателя будут соблюдены во всех проектах телеканала", – сказано в заявлении партии.

С чего начался скандал

  1. По словам Мирославы Барчук, Банковая якобы "наехала" на ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA:Перший". Журналистка заявила, что группу обвинили в несоблюдении журналистских стандартов, то есть в отсутствии баланса мнений в студии.
  2. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко уверен, что давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо и попросил объяснений со стороны Банковой.
  3. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг заявления о давлении и ультиматумах со стороны ОП, подчеркнув, что представители власти регулярно появляются в программах "Суспільного", в том числе и в программе "Зворотний відлік".

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