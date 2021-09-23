В лесу и под водой – в Киевской области сотни полицейских ищут следы киллеров Сергея Шефира

В Киевской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по делу о покушении 22 сентября на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя. Правоохранители обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту преступления населенные пункты.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
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Опрос свидетелей и поиск улик
Полиция сообщает, что ведется также обследование ближайших водоемов, а также сбор сведений у возможных свидетелей.
"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления. Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего", – сказано в сообщении полиции.
Что произошло
- Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
- Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
- Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
- Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
- Теперь Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира.