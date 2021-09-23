В лесу и под водой – в Киевской области сотни полицейских ищут следы киллеров Сергея Шефира

Правоохранители обследуют более 430 га леса и отрабатывают ближайшие к месту расстрела населенные пункты

На месте работают несколько сотен правоохранителей/Коллаж "Сегодня"

В Киевской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по делу о покушении 22 сентября на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя. Правоохранители обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту преступления населенные пункты.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Опрос свидетелей и поиск улик

Полиция сообщает, что ведется также обследование ближайших водоемов, а также сбор сведений у возможных свидетелей.

К поискам улик подключены сотни правоохранителей

Реклама

"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления. Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего", – сказано в сообщении полиции.

Что произошло