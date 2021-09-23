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В лесу и под водой – в Киевской области сотни полицейских ищут следы киллеров Сергея Шефира

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 сентября, 20:23
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Правоохранители обследуют более 430 га леса и отрабатывают ближайшие к месту расстрела населенные пункты
На месте работают несколько сотен правоохранителей/Коллаж "Сегодня"
На месте работают несколько сотен правоохранителей/Коллаж "Сегодня"

В Киевской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по делу о покушении 22 сентября на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя. Правоохранители обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту преступления населенные пункты.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Опрос свидетелей и поиск улик

Полиция сообщает, что ведется также обследование ближайших водоемов, а также сбор сведений у возможных свидетелей.

К поискам улик подключены сотни правоохранителей
К поискам улик подключены сотни правоохранителей

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"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления. Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего", – сказано в сообщении полиции.

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Что произошло

  • Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
  • Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
  • Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
  • Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
  • Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
  • Теперь Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

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