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В лагерь Путина пробрались медведи (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 сентября, 17:35
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Пресс-секретарь президента РФ Песков выдал шутку о том, почему звери не набросились на хозяина Кремля
Путин попал в опасную ситуацию. Коллаж "Сегодня"
Путин попал в опасную ситуацию. Коллаж "Сегодня"

После того как президента России Владимира Путина едва не сбило стадо оленей, он чуть не нарвался на еще большие неприятности – в его лагерь в тайге (Сибирь) пришли медведи, но обошлось без проблем.

Соответствующее видео опубликовано в Telergram кремлевского пула.

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Один из его сопровождающих отметил, что сначала с одной стороны подошел зверь, а потом через некоторое время еще один с другой.

"Медведи сегодня подходили к нашему лагерю (было два медведя – подсказал голос за кадром)... Там запахи еще вкусные", – сказал Путин.

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Для хозяина Кремля и его компании все обошлось – зверь не стал нападать.

А в эфире одного из российских телеканалов на передаче у пропагандиста Владимира Соловьева пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с юмором прокомментировал встречу Путина с медведями.

"Безопасностью президента занимаются постоянно те, кому это положено. Ну и потом медведь, он же видит, что это Путин…" – сказал он.

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Сибирь – любимое место отдыха Путина

Как сообщали новости "Сегодня", ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров потроллил Путина стихом об отдыхе в тайге. Артист выразил сомнение в том, что глава российского государства наслаждался тишиной и одиночеством.

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