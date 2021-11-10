В Кривом Роге нашли повешенным брата погибшего мэра Павлова

За последние несколько месяцев это третья смерть в семье Павловых

Борис Павлов долгое время болел. Фото: коллаж "Сегодня"

Двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Палова и его брата Андрея, Борис Павлов, найден повешенным в своем доме.

Об этом пишет один из местных Telegram-каналов. Сообщается, что он длительное время болел туберкулезом.

Реклама

Официальной информации пока нет. "Сегодня" следят за ситуацией.

Отметим, за последние 3 месяца это третий загадочно погибший из семьи Павловых.

Что известно о гибели Константина и Андрея Павловых