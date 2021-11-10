В Кривом Роге нашли повешенным брата погибшего мэра Павлова

Борис Павлов долгое время болел. Фото: коллаж "Сегодня"
Двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Палова и его брата Андрея, Борис Павлов, найден повешенным в своем доме.
Об этом пишет один из местных Telegram-каналов. Сообщается, что он длительное время болел туберкулезом.
Официальной информации пока нет. "Сегодня" следят за ситуацией.
Далее по теме
Отметим, за последние 3 месяца это третий загадочно погибший из семьи Павловых.
Что известно о гибели Константина и Андрея Павловых
- Меньше месяца назад в своей квартире был найден мертвым брат покойного мэра города – Андрей. Обнаружили его друзья, которые зашли проведать.
- Согласно официальной версии, причиной смерти является алкогольное отравление.
- Друг умершего рассказал полиции о последних минутах жизни 46-летнего Андрея Павлова.
- Как сообщали новости "Сегодня", мэр Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром 15 августа. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. 19 августа Павлова похоронили.
- Эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.