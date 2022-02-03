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Ищут союзников и готовят новые санкции: журналист из Вашингтона рассказал о плане США по Украине

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Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 февраля, 22:36
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Сегодня в Вашингтоне проходит важное событие
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сенаторы в Конгрессе США, возможно, смогут наконец-то достичь согласия относительно пакета санкций против Российской Федерации.

Об этом заявил корреспондент Остап Ярыш в рамках партнерского проекта телеканала "Украина 24" и "Голоса Америки".

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При этом, по его словам, США в последние месяцы активно вовлечены в переговоры с партнерами – не только в Европе, но и в других регионах. При этом в звонках с представителями Катара, Японии, ОАЭ или других стран поднимается тема Украины.

"И США подчеркивают, что поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечают поддержку Украины против российской агрессии. Т.е. эти разговоры ведутся – США пытаются привлекать максимальное количество союзников, в том числе по НАТО", – отметил корреспондент.

Украинский вопрос

Что касается украинского контекста, то, по словам корреспондента, сегодня в Вашингтоне проходит другое важное событие – закрытый брифинг для представителей сената. Он отметил, что со стороны Администрации США должны прийти госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, которые проинформируют сенаторов о последних данных американской разведки по ситуации возле Украины.

"После этого ожидается, что, возможно, сенаторы – демократы и республиканцы – смогут наконец-то достичь согласия относительно пакета санкций против России, которые в последние недели здесь обсуждаются. Как известно, разговоры об этом уже на финальном этапе", – сказал корреспондент.

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Он отметил, что демократы и республиканцы пытаются согласовать этот пакет санкций. Так, демократы ранее настаивали, что нужно удержать этот пакет как сдерживающий фактор против РФ. В свою очередь республиканцы настаивали, что нужно играть на опережение, не нужно ждать наступления, а показать серьезность своих намерений. Хотя обе стороны соглашались, что противодействиям России нужно.

"Сейчас ожидается, что они добьются компромисса и некоторые санкции, возможно, будут введены перед возможным нападением РФ. По информации журналистов, речь идет о возможных санкциях, касающихся кибернападений, операций "под чужим флагом" – когда Россия прикрывается и выдает, что кто-то напал на их силы. Также санкции могут касаться попыток России взорвать работу украинского правительства", – рассказал корреспондент.

Также, по его информации, сегодня после этого брифинга продолжатся переговоры между сенаторами.

Что говорят в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ответы США и НАТО по так называемым "гарантиям безопасности".

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"Внимательно анализируем полученные от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы", – сказал он.

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что текст с ответом США России, который ранее опубликовали СМИ, действительно является письменным ответом на их предложения по гарантиям безопасности.

По словам Кирби, утечка подтвердила отсутствие различий между публичными заявлениями Соединенных Штатов Америки и их позицией на закрытых переговорах.

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