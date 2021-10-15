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В Афганистане смертник подорвал мечеть. Десятки погибших (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 октября, 13:05
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Традиционно в пятницу в Афганистане произошел новый теракт

Традиционно в пятницу в Афганистане, где вот уже второй месяц власть находится у исламистского движения "Талибан", произошел очередной теракт в мечети во время молитвы. Не менее 33 человек погибли, 13 получили ранения.

Об этом сообщает агентство "Ашвака" на странице в Twitter.

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Что известно

Взрыв предположительно смертника произошел в мечети Биби-Фатима, находящейся в южном афганском городе Кандагаре. Неизвестный совершил атаку в крупнейшем шиитском религиозном сооружении региона.

В момент взрыва в мечети было много верующих, посетивших пятничную молитву. В настоящий момент точная информация о жертвах теракта и количестве раненых выясняется.

Предыдущий теракт

8 октября в афганском городе Кундузе при взрыве смертника погибли более 150 человек и не менее 200 были ранены. Среди погибших и пострадавших оказалось много детей и подростков. Тогда ответственность за взрыв взяла на себя исламистская группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

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Несмотря на участившиеся крупные теракты, талибы отказались от американской помощи по сдерживанию экстремистских группировок в Афганистане.

Что такое ИГИЛ

  • Идея создания группировки под названием "Исламское государство" возникла в 1999 году у иорданского радикала Абу Мусаб аз-Заркави. Он участвовал в Афганской войне против армии СССР. В 2006 году аз-Заркави и шесть его соратников были убиты в Ираке двумя бомбами с американских F-16.
  • Нынешним халифом ИГИЛ является Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.
  • Толчком к развитию ИГИЛ стал 2006 год, когда в Ираке образовалось "Исламское государство Ирак" путем слияния 11 радикальных исламистских группировок во главе с местной ячейкой "Аль-Каиды". Это произошло через три года после казни Саддама Хусейна.
  • Пика своего развития группировка достигла в 2015 году, когда контролировала территории с населением 10 млн человек в Ираке и Сирии, и небольшие области Ливии, Нигерии и провинции Нангархар в восточном Афганистане. В Сирии к этому моменту уже четыре года шла гражданская война.
  • Первый теракт при новых властях Афганистана ИГИЛ совершила возле аэропорта Кабула 26 августа, когда погибли более 200 человек, 13 из которых – военные США.
  • Организация несет ответственность за серию терактов в ЕС в 2000 годах. Например, 3 ноября 2015 года в Париже (Франция) восемь боевиков ИГИЛ устроили взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли посетителей нескольких ресторанов и концертного зала "Батаклан". Погибли 130 человек, более 350 ранены.

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