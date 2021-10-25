В Британии выпустили комикс о Путине. Там много крови и трупы

В виде комикса писатель рассказал биографию президента Путина, включая громкие убийства и аннексию Крыма

Комиксы должны в доступной форме рассказать о диктаторском режиме в России / Коллаж "Сегодня"

В Великобритании выпустили комикс-биографию президента России Владимира Путина от его школьных годов до президентства.

Автором издания стал известный в Европе писатель Дэррил Каннингем.

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О чем издание

На страницах издания рассказывается о жизненном пути президента России Владимира Путина от его хулиганских выходок в школьном дворе в Ленинграде до карьерной лестницы в КГБ и ФСБ, а затем до незаконной торговли товарами, вплоть до его президентства.

"В этой познавательной и откровенной биографии путь Путина характеризуется изменчивой лояльностью, жестоким обращением с недоброжелателями и незаконными финансовыми сделками. Несмотря на все это, Путин сохранил общественную поддержку и огромное значение в российском обществе из-за того, что он постоянно усиливает контроль над СМИ и жестко затыкает рот критикам", – написано в аннотации к книге.

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Дэррил Каннингем рассказывает, что Путин вырос, идеализируя КГБ, и пошел туда на работу в юном возрасте. Каннингем утверждает, что быстрота, с которой Путин продвигался по политической карьерной лестнице, была отражением потребности КГБ в укреплении своего контроля над политической системой России после распада Советского Союза в 1991 году.

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"С тех пор, как Борис Ельцин назначил его президентом в 2000 году, Путин присоединил Крым, откатил демократические реформы и ведет роскошный образ жизни, при этом поддерживая культ личности", – отмечает Каннингем.

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