В Британии выпустили комикс о Путине. Там много крови и трупы

В Великобритании выпустили комикс-биографию президента России Владимира Путина от его школьных годов до президентства.
Автором издания стал известный в Европе писатель Дэррил Каннингем.
О чем издание
На страницах издания рассказывается о жизненном пути президента России Владимира Путина от его хулиганских выходок в школьном дворе в Ленинграде до карьерной лестницы в КГБ и ФСБ, а затем до незаконной торговли товарами, вплоть до его президентства.
"В этой познавательной и откровенной биографии путь Путина характеризуется изменчивой лояльностью, жестоким обращением с недоброжелателями и незаконными финансовыми сделками. Несмотря на все это, Путин сохранил общественную поддержку и огромное значение в российском обществе из-за того, что он постоянно усиливает контроль над СМИ и жестко затыкает рот критикам", – написано в аннотации к книге.
Дэррил Каннингем рассказывает, что Путин вырос, идеализируя КГБ, и пошел туда на работу в юном возрасте. Каннингем утверждает, что быстрота, с которой Путин продвигался по политической карьерной лестнице, была отражением потребности КГБ в укреплении своего контроля над политической системой России после распада Советского Союза в 1991 году.
"С тех пор, как Борис Ельцин назначил его президентом в 2000 году, Путин присоединил Крым, откатил демократические реформы и ведет роскошный образ жизни, при этом поддерживая культ личности", – отмечает Каннингем.
Иллюзий нет
- Президент России Владимир Путин не ограничится только агрессией против Украины – ему нужна Европа, поскольку он считает ее слабой. Такое мнение высказал в интервью недавно секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Канцлер Германии Ангела Меркель была шокирована в 2014 году действиям президента РФ Владимира Путина – она никак не ожидала вторжения России в Украину. Об этом она рассказала недавно в интервью немецким СМИ.
- Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что Путин в глаза врал Меркель, поэтому она не будет работать на него после ухода из политики, как это сделал бывший немецкий канцлер Герхард Шредер (глава совета директоров "Роснефти").
- Украина в Арбитражном суде в Гааге разбила попытки России оправдаться за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в 2018 году, показав этим самым, что оккупантам не избежать ответственности, причем даже после смены правления Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.