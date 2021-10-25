Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Власть События

В Британии выпустили комикс о Путине. Там много крови и трупы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 октября, 23:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В виде комикса писатель рассказал биографию президента Путина, включая громкие убийства и аннексию Крыма
Комиксы должны в доступной форме рассказать о диктаторском режиме в России / Коллаж "Сегодня"
Комиксы должны в доступной форме рассказать о диктаторском режиме в России / Коллаж "Сегодня"

В Великобритании выпустили комикс-биографию президента России Владимира Путина от его школьных годов до президентства.

Автором издания стал известный в Европе писатель Дэррил Каннингем.

Реклама

О чем издание

На страницах издания рассказывается о жизненном пути президента России Владимира Путина от его хулиганских выходок в школьном дворе в Ленинграде до карьерной лестницы в КГБ и ФСБ, а затем до незаконной торговли товарами, вплоть до его президентства.

"В этой познавательной и откровенной биографии путь Путина характеризуется изменчивой лояльностью, жестоким обращением с недоброжелателями и незаконными финансовыми сделками. Несмотря на все это, Путин сохранил общественную поддержку и огромное значение в российском обществе из-за того, что он постоянно усиливает контроль над СМИ и жестко затыкает рот критикам", – написано в аннотации к книге.

Реклама

Дэррил Каннингем рассказывает, что Путин вырос, идеализируя КГБ, и пошел туда на работу в юном возрасте. Каннингем утверждает, что быстрота, с которой Путин продвигался по политической карьерной лестнице, была отражением потребности КГБ в укреплении своего контроля над политической системой России после распада Советского Союза в 1991 году.

Реклама

"С тех пор, как Борис Ельцин назначил его президентом в 2000 году, Путин присоединил Крым, откатил демократические реформы и ведет роскошный образ жизни, при этом поддерживая культ личности", – отмечает Каннингем.

Иллюзий нет

  • Президент России Владимир Путин не ограничится только агрессией против Украины – ему нужна Европа, поскольку он считает ее слабой. Такое мнение высказал в интервью недавно секретарь СНБО Алексей Данилов.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель была шокирована в 2014 году действиям президента РФ Владимира Путина – она никак не ожидала вторжения России в Украину. Об этом она рассказала недавно в интервью немецким СМИ.
  • Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что Путин в глаза врал Меркель, поэтому она не будет работать на него после ухода из политики, как это сделал бывший немецкий канцлер Герхард Шредер (глава совета директоров "Роснефти").
  • Украина в Арбитражном суде в Гааге разбила попытки России оправдаться за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в 2018 году, показав этим самым, что оккупантам не избежать ответственности, причем даже после смены правления Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

25 октября 1991. Работники социально-культурных организаций и учреждений ожидают повышения зарплат

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

139 345

заболело за неделю в Украине

+47%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять