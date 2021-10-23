"В ближайшее время надеюсь вернуться": Саакашвили написал письмо Садовому

Глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому и поблагодарил за поддержку.
Об этом чиновник сообщил в Facebook.
По его словам, письмо передала возлюбленная Саакашвили нардеп Елизавета Ясько, которая вчера посетила его в СИЗО.
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Письмо Саакашвили из Тюрьмы
"Уважаемый друг Андрей. Очень был счастлив прочитать твои слова поддержки. И для меня, и для Лизы (Ясько) такое человеческое отношение сейчас решающее. Я имел этот долг – помогать Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине и надеюсь в ближайшее время вернуться".
Состояние здоровья ухудшилось
Садовой отметил, что этой ночью Саакашвили стало хуже – он нуждается в госпитализации и качественной медицинской помощи.
"Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты. Мы не имеем права оставить нашего друга в беде", – написал Садовой.
Как мы уже писали, сегодня Саакашвили прямо в тюрьме сделали переливание крови из-за ухудшения его состояния. Врач рассказал, как узник себя чувствует.
Саакашвили в грузинском заточении
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
- Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.