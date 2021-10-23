"В ближайшее время надеюсь вернуться": Саакашвили написал письмо Садовому

Главный реформатор Украины сейчас в грузинском СИЗО, но даже оттуда смог через свою возлюбленную Ясько передать послание

Саакашвили послал весточку во Львов. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому и поблагодарил за поддержку.

Об этом чиновник сообщил в Facebook.

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По его словам, письмо передала возлюбленная Саакашвили нардеп Елизавета Ясько, которая вчера посетила его в СИЗО.

Письмо Саакашвили из Тюрьмы

"Уважаемый друг Андрей. Очень был счастлив прочитать твои слова поддержки. И для меня, и для Лизы (Ясько) такое человеческое отношение сейчас решающее. Я имел этот долг – помогать Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине и надеюсь в ближайшее время вернуться".

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Состояние здоровья ухудшилось

Садовой отметил, что этой ночью Саакашвили стало хуже – он нуждается в госпитализации и качественной медицинской помощи.

"Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты. Мы не имеем права оставить нашего друга в беде", – написал Садовой.

Как мы уже писали, сегодня Саакашвили прямо в тюрьме сделали переливание крови из-за ухудшения его состояния. Врач рассказал, как узник себя чувствует.

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Саакашвили в грузинском заточении