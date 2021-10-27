Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 💡 Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021
СЕГОДНЯ Власть События

В Apple вернули Крым Украине

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 октября, 23:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компания сообщила посольству Украины в США об исправлении ошибки
Карта с ошибкой просуществовала недолго / Коллаж "Сегодня"
Карта с ошибкой просуществовала недолго / Коллаж "Сегодня"

Украине удалось добиться от компании Apple приведения своей политической карты мира, используемой в приложении Apple Music for Artists, в соответствие с международным законодательством. В приложении Apple Music for Artists была исправлена карта, где полуостров Крым оказался частью Российской Федерации.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Фейсбуке.

Реклама

"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили Посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – говорится в сообщении дипмиссии.

Борьба за карты

Киев внимательно отслеживает ситуацию с тем, как мировые компании изображают аннексированный Россией в 2014 году полуостров Крым.

Параллельно этим же занимается и Москва, оказывая давление на международные компании.

Реклама
  • Например, на днях Депутаты Госдумы потребовали от компании Google корректно, по их мнению, отобразить на Google-картах Крым, Севастополь и Курильские острова.
  • В 2019 году Посольство России в Великобритании опубликовало карту, где Крым обозначен территорией Украины. Тогда МИД Украины заметил это и поблагодарил россиян за признание очевидного факта.
  • Однако тогда же американская газета The New York Times позволила себе публикацию карты сроссийским Крымом в одной из своих статье на сайте.
  • Был факт, когда карты без аннексированного полуострова в школьных дневниках продавались в сети гипермаркетов METRO.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

146 548

заболело за неделю в Украине

+45%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять