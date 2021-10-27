В Apple вернули Крым Украине

Украине удалось добиться от компании Apple приведения своей политической карты мира, используемой в приложении Apple Music for Artists, в соответствие с международным законодательством. В приложении Apple Music for Artists была исправлена карта, где полуостров Крым оказался частью Российской Федерации.
Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Фейсбуке.
"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили Посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – говорится в сообщении дипмиссии.
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Борьба за карты
Киев внимательно отслеживает ситуацию с тем, как мировые компании изображают аннексированный Россией в 2014 году полуостров Крым.
Параллельно этим же занимается и Москва, оказывая давление на международные компании.
- Например, на днях Депутаты Госдумы потребовали от компании Google корректно, по их мнению, отобразить на Google-картах Крым, Севастополь и Курильские острова.
- В 2019 году Посольство России в Великобритании опубликовало карту, где Крым обозначен территорией Украины. Тогда МИД Украины заметил это и поблагодарил россиян за признание очевидного факта.
- Однако тогда же американская газета The New York Times позволила себе публикацию карты сроссийским Крымом в одной из своих статье на сайте.
- Был факт, когда карты без аннексированного полуострова в школьных дневниках продавались в сети гипермаркетов METRO.