В Apple вернули Крым Украине

Компания сообщила посольству Украины в США об исправлении ошибки

Карта с ошибкой просуществовала недолго / Коллаж "Сегодня"

Украине удалось добиться от компании Apple приведения своей политической карты мира, используемой в приложении Apple Music for Artists, в соответствие с международным законодательством. В приложении Apple Music for Artists была исправлена карта, где полуостров Крым оказался частью Российской Федерации.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Фейсбуке.

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"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили Посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – говорится в сообщении дипмиссии.

Борьба за карты

Киев внимательно отслеживает ситуацию с тем, как мировые компании изображают аннексированный Россией в 2014 году полуостров Крым.

Параллельно этим же занимается и Москва, оказывая давление на международные компании.

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