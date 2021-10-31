Умер на 104-м году жизни: Яценюк рассказал героическую историю ветерана Залужного

Скончался ветеран Второй мировой войны

Залужному в мае исполнилось 103 года / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье на 104-м году жизни скончался легендарный ветеран Второй мировой войны Иван Залужный. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Ушел в вечность патриот Украины, ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, внук которого, лейтенант Национальной Гвардии Украины Иван Гутник-Залужный, отдал свою жизнь в 2014 году, защищая нашу страну от российских захватчиков", – написал он.

По его словам, ветеран был примером поколений украинских солдат, которые в разное время защищали нашу землю от оккупантов.

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"Имел честь лично знать ветерана Второй мировой Ивана Залужного. Верный сын нашего народа, жизнь которого дважды опалила война. В юные годы – в окопах Второй мировой, и в старшем возрасте – потерей внука, Героя русско-украинской войны. Вечная память Ивану Аникеевичу. Соболезнование семье и каждому украинцу, кто воспринимает эту потерю как свою личную. Помним", – рассказал политик.

О Залужном

Иван Аникеевич Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После шести классов в школе он поступил в училище на токаря и пошел работать на завод им. Энгельса, где в секретном цехе производил детали снарядов.

В 1938 году был призван в 14-й горнострелковый кавказский полк, и он проходил службу на Дальнем Востоке. Когда началась война, Залужный в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Залужный прошел не только всю войну, но и был участником японской кампании. Дослужившись до капитана I ранга, после войны он продолжил службу в армии.

В 2017 году Иван Залужный вместе со стрелком УПА Степаном Петрашем стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения, созданной Украинским институтом национальной памяти.

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В июне 2018 года был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, эту награду ему вручили за личное мужество и самоотверженность, проявленные в годы Второй мировой войны, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи.