Украину не бросят в беде: в Германии назвали главное оружие против Путина

Глава МИД Германии пригрозила России "серьезными последствиями" за агрессию против Украины

/ Фото: Reuters

Запад готов дать мощный ответ на возможную новую агрессию России против Украины. Главным западным оружием против РФ остается его единство.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которую цитирует DPA. По ее словам, дискуссии между странами Запада о поставках оружия Украине не должны стать причиной раскола между ними.

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"Нашим самым сильным оружием было и остается наше единство. Мы должны позволить работать давлению (на Россию. – Ред.), которое мы создали вместе", – заявила она.

В то же время, по словам Бербок, важно противостоять "всем попыткам извне, которые преследуют цель разделить нас".

Анналена Бербок / Фото: Reuters

Она подчеркнула, что Германия является крупнейшим донором Украины, превосходящим даже США.

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"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа. Мы заботимся об инвестициях в возобновляемые источники энергии и поддерживаем Украину в условиях пандемии коронавируса, например, поставляя вакцины", – отметила глава немецкой дипломатии.

По словам Бербок, общей целью Запада остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Любая новая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия – политические, стратегические, и также экономические и финансовые", – сказала она.

Германия даст Украине каски вместо летального вооружения

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала предоставить Украине пять тысяч армейских касок.

Ранее Украина запросила крупномасштабные поставки оружия для защиты от возможного нападения России. По информации Минобороны Германии, 19 января Украина написала письмо с просьбой о помощи в оборудовании, сославшись на каски и защитные жилеты по мере необходимости. Однако никаких конкретных объемов не запрашивалось.

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Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не планирует поставлять оружие Украине, но попробует дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Британские транспортные самолеты, которые перевозили вооружение для Украины, вынуждены были облететь Германию. Страна не разрешила пролететь через свое воздушное пространство из-за того, что они придерживаются политики отказа от поставок оружия Украине.

Немецкое издание Bild ранее заявило, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО.

Чем еще Германия помогает Украине

В правительстве ФРГ рассказали, чем они помогают Украине в военной сфере.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе упомянула о строительстве военного госпиталя в Украине, поставке медицинского оборудования и санитарных материалов, а также о лечении раненых украинских военнослужащих, в том числе и в госпиталях Бундесвера.