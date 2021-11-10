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Украинцев стравливают на почве языка: в Раде назвали виновных

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
10 ноября, 12:55
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Из-за языкового закона страдают все слои населения
Из-за политиков украинцы ссорятся на почве языка
Из-за политиков украинцы ссорятся на почве языка / Фото: Коллаж: Сегодня

Представитель фракции "Слуга народа" в парламенте Максим Бужанский в интервью изданию "Сегодня" отреагировал на слова Уполномоченного по вопросам государственного языка Тараса Креминя по поводу украинского языка. По его словам, такие политики, как он, раскалывают общество.

Бужанский отметил, что в Украине много граждан, которые говорят на разных языках, у каждого есть свои политические направленности, но это не повод политикам стравливать людей.

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"Украинцы, говорящие на разных языках, с разными политическими симпатиями, – это все наши граждане. Он развешивает ярлыки, он разжигает в обществе ненависть и повышает градус противостояния. То есть, это абсолютное несоответствие тому, чем он должен заниматься", – отметил политик.

Также он напомнил о том, что из-за языкового закона во многих сферах появились проблемы, к примеру, то, что освещают СМИ, касательно обслуживания на государственном языке.

"Массовых случаев травли я не вижу, и это очень хорошо. Но, к сожалению, есть достаточно большое количество отдельных инцидентов, которые становятся тенденцией. То есть, что-то сказал по поводу языка менеджер какой-то торговой сети – массово травят сеть, требуют уволить. У нас с июля следующего года вступят в силу языковые штрафы. И это породит волну, что будут бегать с камерами и каждому продавцу подставлять ее к лицу. Понятно, что условный владелец кафе просто уволит официантов, ему не нужны проблемы", – сказал он.

Украинский язык защищен законом

  • В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Украинский язык обязателен во всех сферах жизнедеятельности – от использования чиновниками и на телевидении до сферы обслуживания (например, в кафе).
  • Любопытно, что административную ответственность за нарушения (штрафы) отсрочили на три года, то есть наказывать начнут с 2022-го.
  • Большинство наказаний за нарушение закона – штрафы. Например, если чиновники на рабочем месте общаются не на украинском языке или не ведут на нем деловую документацию, им придется заплатить до 6800 грн. Нарочное искажение языка в официальных документах простым украинцам обойдется в 5100 грн.

  • А с 16 июля 2021 вступили в силу части вторая и третья статьи языкового закона. Претенденты на госдолжности, а также лица, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны сдать экзамен и получить государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский отказался проверять свою грамотность – он не будет писать Всеукраинский радиодиктант национального единства.

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