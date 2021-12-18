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Украинцы будут с теплом и светом: Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
18 декабря, 00:08
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За последние две-три недели запасы угля на складах выросли на 100 тыс. тонн, считает премьер-министр
Шмыгаль заверил, что Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь. Коллаж "Сегодня"
Шмыгаль заверил, что Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь. Коллаж "Сегодня"

Ситуация в энергетике на сегодня является абсолютно стабильной и контролируемой.

Об этом во время брифинга по созданию координационного энергетического штаба заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Украина будет с теплом и светом. Тарифы и цены остаются неизменными в течение всего отопительного сезона. Хочу заверить жителей Луганщины, в частности города Счастья и тех населенных пунктов, которые отапливаются от Луганской ТЭС, что ваши дома не останутся без света и тепла. Правительство сделало для этого все необходимое, в частности, была подготовлена ​​дополнительная услуга для работы на газе для четырех частных ТЭС и ТЭЦ", – заявил Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь. По его словам, за последние две-три недели запасы угля на складах выросли на 100 тыс. тонн.

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