Украинцев предупредили об опасном сценарии: заявление Зеленского

По словам президента, неконтролируемость ситуации в государстве может привести к эскалации

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами ответил на вопрос, какие сложности сейчас есть во внутренней политике Украины.

"Наибольший риск не удержать государство – это дестабилизация внутри страны. Экономика – один из факторов. Доверие к действующему президенту – это понимание делает государство объединенным и сильным. Если мы объединены – риски российской эскалации будут уменьшены. Неконтролируемость ситуации в государстве может привести к эскалации, когда могут быть предложены те или иные действия со стороны России", – сказал он.

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