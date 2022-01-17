"Украина выполнила свою часть": Кулеба послал Кремлю важный сигнал

Министр иностранных дел Украины считает, что Россия устранилась от диалога

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (слева). / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок вопрос о проведении саммита в "нормандском формате". Среди прочего, он отметил, что Украина сделала больше, чем нужно, для проведения саммита.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

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"Если вы проанализируете то, что было сделано, вы увидите, что Украина выполнила свою часть. Россия – не выполнила. Когда мы посмотрим на заседание Трехсторонней контактной группы, где Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ занимаются собственно техническим выполнением Минских договоренностей, то вы увидите, что по сути эта группа заблокирована", – подчеркнул Кулеба.

Украине нужна готовность России

По его словам, заседания ТКГ проходят, но Россия устранилась от диалога и по сути блокирует работу.

"Собственно уже очень много сделано. Как я сказал, Украина выполнила свою часть решения Парижского саммита и готова двигаться по всем трекам Минских договоренностей в Трехсторонней контактной группе. То, что нам нужно, – это готовность России добросовестно работать и в "нормандском формате" и в Трехсторонней контактной группе", – сказал Кулеба.

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Также министр отметил, что Украина сделала больше, чем нужно, для того, чтобы эти переговоры пошли вперед. При этом, по его словам, Украина занимает конструктивную позицию, но эта конструктивность не получает взаимной конструктивности со стороны России.

Позиция Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к дипломатическому решению конфликта с Россией. Среди прочего, она пообещала "сделать все, чтобы вернуть "нормандский формат" к жизни", а также сказала, что хочет затронуть эту тему на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

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Позиция России

В свою очередь пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия готова предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться. Но сначала надо предметно выполнить достигнутые договоренности", – заявил Песков.

Какой саммит?

В декабре 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате". Саммит, прошедший в Елисейском дворце, стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.

Участники встречи подтвердили приверженность Минским соглашениям по Донбассу, договорились поддержать Контактную группу в обеспечении полного прекращения огня до конца 2019 года и разведения сил в трёх новых пунктах к концу марта 2020 года, а также провести обмен пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года и т.д.

Переговоры по Донбассу