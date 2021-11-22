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Украина вплотную займется КПП на границах – что изменится

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
22 ноября, 19:51
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На укрепление границ уже выделены средства
Шмыгаль рассказал, как Кабмин будет укреплять границу
Шмыгаль рассказал, как Кабмин будет укреплять границу / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство меняет стратегию обустройства границ, чтобы изначально навести порядок в пунктах пропуска. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в интервью Радио Свобода, сообщает пресс-служба Кабмина.

Что изменится

"В Мининфраструктуры создадут соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок на пунктах пропуска", – отметил он.

По его словам, Кабмин уже выделил начальную сумму для укрепления украинской границы с Беларусью

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"21 млн грн – начальная сумма, которая будет использоваться на строительство специальных укрепляющих сооружений, а также на увеличение количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства к этой сумме будут добавляться по мере необходимости", – сказал Шмыгаль.

Украина достраивает свою "Стену"

Глава МВД Денис Монастырский попросил Верховную Раду заложить в госбюджет на следующий год 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Беларусью и Россией. По его словам, за эти средства будет обустроен участок протяженностью 1505 км вдоль границы с Россией и 184 км – вдоль границы с Беларусью.

Кроме того, Арсений Яценюк заявлял, что половина границы Украины с Россией без ограждения. Он считает, что деньги на стену можно было взять из президентской программы "Большое строительство".

Страны укрепляют границы

21 ноября Финляндия решила обсудить вопрос обустройства на границе с Россией заграждений, которые бы не позволили мигрантам прорваться в страну в обход КПП.

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20 ноября военнослужащие Сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны.

4 ноября Литва приступила к строительству стены на границе с Беларусью. На первых участках уже установлено стальное ограждение высотой три-четыре метра.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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