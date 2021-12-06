Украина в ТОП-100 мировых торговцев оружием – сколько заработала денег

На долю европейских производителей приходится 21% от общего объема продаж оружия, среди которых и "Укроборонпром"

"Укроборонпром" увеличил продажи вооружения до 1,32 млрд долларов за 2020 год. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укроборонпром" увеличил продажи вооружения в 2020 году на 2% и остался на 77-м месте в списке ТОП-100 крупнейших оборонных компаний мира. Концерт продал оружия и услуг на 1,32 млрд долларов.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

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По данным SIPRI, в 2020 году по сравнению с 2019 годом продажи оружия и военных услуг ста крупнейших компаний отрасли выросли на 1,3% и составили 531 млрд долларов.

Доминирующую позицию на рынке занимают американские компании: 41 компания из США продает оружия и услуг на 285 млрд долларов, что составляет 54% от общего объема продаж оружия в ТОП-100.

На 26 европейских вооруженных компаний из ТОП-100 совокупно приходится 21% или 109 млрд долларов, что на 1% больше по сравнению с 2019 годом.

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Отметим, что штаб-квартиры семи из этих компаний находятся в Великобритании, шесть во Франции, четыре в Германии, две в Италии и по одной в Норвегии, Польше, Испании, Швеции и Украине.

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