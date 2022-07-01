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Украина скоро получит нового главу НАБУ, Зеленский назвал сроки

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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1 июля, 19:23
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Главу НАБУ должны избрать в ближайшее время, для этого будет объявлен конкурс
Зеленский рассказал о том, когда планируется провести конкурс для избрания руководителя НАБУ
Зеленский рассказал о том, когда планируется провести конкурс для избрания руководителя НАБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Конкурс для избрания главы Национального антикоррупционного бюро Украины объявят в ближайшие дни или недели. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Норвегии, передает Интерфакс- Украина.

"Что касается НАБУ: конкурс должен быть оглашен, должен быть полный состав комиссии. Уверен, в ближайшие дни или недели — это будет сделано", – рассказал глава государства.

По его словам, вопросами назначения специального антикоррупционного прокурора занимается специальная комиссия.

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"Что касается руководителя САП: не президент, а другая комиссия решает, кто победит. После это решает генеральный прокурор, а не президент", – добавил он.

Также он напомнил, что после предоставления Украине статуса кандидата члены ЕС, чтобы это произошло был выдвинут ряд рекомендаций, среди которых избрание глав НАБУ и САП.

Отметим, что 1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала руководство Украины ускориться с назначением руководителей антикоррупционных ведомств.

Что происходит с НАБУ

  • 42-летний Артем Сытник занимал должность главы НАБУ с момента создания ведомства – с апреля 2015 года. По специальности он юрист, бывший следователь прокуратуры.

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