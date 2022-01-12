"Украина имеет право на самооборону": Столтенберг "разгромил" РФ после переговоров

Именно Россия создала кризис с безопасностью в Европе и угрожает военной силой. При этом Украина имеет полное право на самозащиту. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания Совета Россия-НАТО.
"Украина является суверенным государством. Украина имеет право на самооборону. Украина не является угрозой для России. Украина самая большая страна в Европе, ядерная страна, инвестировала много в вооружение в последние годы", – сказал он.
Столтенберг напомнил, что Россия уже использовала военную силу против Украины – в 2014 году оккупировала Крым и продолжает его незаконную оккупацию, контролирует боевиков на Донбассе.
"То есть, идея, что Украина является угрозой для России, ставит ситуацию с ног на голову. Это Россия проявляет агрессию и продолжает использовать силу против Украины, наращивает 100 тысяч войск и артиллерию. Этот кризис создала Россия. Надо обеспечить деэскалацию – Украина имеет право на самозащиту", – заявил генсек НАТО.
Запад против России
- Сегодня состоялись переговоры в рамках Совета Россия-НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
- В свою очередь заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд жестко "прошлась" по оккупантам, напомнив, что именно Россия вторглась в Украину. По ее словам, Москва пытается устроить в Украине внутренний саботаж и дестабилизацию ситуации.
- Тем временем агрессор начал учения вблизи границ Украины, подтянув тысячи солдат и сотни единиц техники. В Кремле уже заявили, что РФ продолжит бряцать оружием возле Украины.
- 13 января состоятся переговоры между Россией и ОБСЕ.