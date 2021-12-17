Украина готова выполнить Минские соглашения – Кулеба выдвинул РФ условие

Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после того, как Россия выполнит пункты, касающиеся восстановления безопасности на Донбассе. Об этом заявил в программе "Право на владу" на телеканале "1+1" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, Москва должна сначала выполнить договоренности Парижского саммита "Нормандской четверки", которые не выполняются ею с 2019 года.
"Мы не отказываемся от Минских соглашений. Мы готовы двигаться путем исполнения этих пунктов, но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтоб исполнить хотя бы договоренности Парижского саммита в 2019 году. Украина все это сделала и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого — с безопасности", – сказал Кулеба.
Министр добавил, что пункты пропуска на Донбассе со стороны боевиков остаются закрытыми, а обмен пленными и прекращение огня – игнорируется Россией.
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Что за "парижские договоренности"?
В начале декабря 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что до конца того же года должны были прекратиться обстрелы на фронте – Россия проигнорировала. Обмен пленными по формуле "всех на всех", но Россия отдала лишь часть украинских заложников взамен на боевиков в 2020 году, после чего этот процесс был заморожен. Также Путин согласился пустить Красный Крест в тюрьмы к украинским пленным на оккупированных территориях, но по факту договоренность не выполнил.
РФ выдвигает требования, но сама не выполняет "Минск"
- Из Москвы постоянно доносятся обвинения, мол, Украина не выполняет договоренности по Донбассу – и так уже не первый год. Но на самом деле оккупанты еще не соблюдали полностью ни одного перемирия за все годы войны – на фронте как стреляли боевики, так и продолжаются бои.
- Отметим, что Россия требует от Украины проведения выборов под дулами автоматов и особого статуса для ОРДЛО, но при этом сама не выполняет даже первых пунктов "Минска" – прекратить стрельбу и уйти с Донбасса.
- Ранее Кулеба говорил, что Россия хоронит Минские соглашения, назвал главную цель Кремля.