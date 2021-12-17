Украина готова выполнить Минские соглашения – Кулеба выдвинул РФ условие

Россия не выполняет даже первых пунктов "Минска", но постоянно выдвигает требования Украине

Украина выполнит "Минск", но при одном условии. Коллаж "Сегодня"

Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после того, как Россия выполнит пункты, касающиеся восстановления безопасности на Донбассе. Об этом заявил в программе "Право на владу" на телеканале "1+1" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Москва должна сначала выполнить договоренности Парижского саммита "Нормандской четверки", которые не выполняются ею с 2019 года.

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"Мы не отказываемся от Минских соглашений. Мы готовы двигаться путем исполнения этих пунктов, но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтоб исполнить хотя бы договоренности Парижского саммита в 2019 году. Украина все это сделала и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого — с безопасности", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что пункты пропуска на Донбассе со стороны боевиков остаются закрытыми, а обмен пленными и прекращение огня – игнорируется Россией.

Что за "парижские договоренности"?

В начале декабря 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что до конца того же года должны были прекратиться обстрелы на фронте – Россия проигнорировала. Обмен пленными по формуле "всех на всех", но Россия отдала лишь часть украинских заложников взамен на боевиков в 2020 году, после чего этот процесс был заморожен. Также Путин согласился пустить Красный Крест в тюрьмы к украинским пленным на оккупированных территориях, но по факту договоренность не выполнил.

РФ выдвигает требования, но сама не выполняет "Минск"