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"Большая стройка границ": Украина отделится от России и Беларуси интеллектуальным барьером

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 октября, 17:24
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Денис Монастырский анонсировал новый этап укрепления нашей границы
Денис Монастырский познакомился с состоянием государственной границы с Россией / Фото МВД / Коллаж "Сегодня"
Денис Монастырский познакомился с состоянием государственной границы с Россией / Фото МВД / Коллаж "Сегодня"

В течении ближайших двух лет на государственной границе с Россией и Беларусью должно появиться новое заграждение. Такое заявление сделал министр внутренних дел Денис Монастырский во время знакомства с положением дел на украинской границе на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", – сказал Денис Монастырский.

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Система, которую планируют запустить на границе с Россией и Беларусью способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

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Особенности проекта

  • Для полного обустройства границ необходимо 17 миллиардов гривен и МВД надеется, что эти деньги будут заложены в бюджет 2022 года.
  • В процессе укрепления границ Украины с Беларусью, Россией и Молдовой выяснилось, что треть территорий, через которые должен проходить "европейский вал", находится в частной собственности.
  • 19 ноября 2014 года Кабинет министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об обозначении линии украинско-российской границы.
  • Полностью перекрыть необходимо 4,5 тысячи километров.

Читайте также: в начале сентября Денис Монастырский представил свою команду и рассказал о плане на этом посту.

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