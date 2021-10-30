Польша обвинила Украину в дискриминации поляков. В МИД отреагировали

В Киеве отметили, что данное заявление не отражает реальные дружеские отношения обеих стран

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк заявил о дискриминации поляков в Украине и ухудшении их положения.

Как сообщает Polskie Radio, он признал, что в некоторых регионах Украины изучение польского языка более популярно, чем английского. Однако он считает, что положение поляков в Украине ухудшается в силу объективных и субъективных причин.

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Среди них, по мнению замминистра, такие пункты:

неблагоприятный для поляков закон о языке, прославление людей, связанных с волынской трагедией, приостановление эксгумации польских жертв и отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью.

социально-экомночиеская ситуация в Украине, которая побуждает людей, особенно молодежь, польского происхождения эмигрировать в Польшу, получать карту поляка и польское гражданство.

ситуация с COVID-19 и высокая смертность от болезни в Украине, ведь пандемия задевает и проживающих здесь поляков.

Реакция Киева

Министерство иностранных дел отреагировало на заявление Польши о дискриминации поляков в Украине. В ведомстве считают, что такие утверждения являются некорректными.

Об этом "Сегодня" сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине", – сказал он.

По словам Николенко, использование Польшей подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран.

"Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", – отметил Николенко.

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В МИД призвали польскую сторону воздерживаться от "политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.

Ранее мы сообщали, что Польша готовится к имперским амбициям Путина.

Также напомним, Украина начала закупать кислород в Польше.