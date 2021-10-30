Польша обвинила Украину в дискриминации поляков. В МИД отреагировали

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк заявил о дискриминации поляков в Украине и ухудшении их положения.
Как сообщает Polskie Radio, он признал, что в некоторых регионах Украины изучение польского языка более популярно, чем английского. Однако он считает, что положение поляков в Украине ухудшается в силу объективных и субъективных причин.
Среди них, по мнению замминистра, такие пункты:
Далее по теме
- неблагоприятный для поляков закон о языке, прославление людей, связанных с волынской трагедией, приостановление эксгумации польских жертв и отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью.
- социально-экомночиеская ситуация в Украине, которая побуждает людей, особенно молодежь, польского происхождения эмигрировать в Польшу, получать карту поляка и польское гражданство.
- ситуация с COVID-19 и высокая смертность от болезни в Украине, ведь пандемия задевает и проживающих здесь поляков.
Реакция Киева
Министерство иностранных дел отреагировало на заявление Польши о дискриминации поляков в Украине. В ведомстве считают, что такие утверждения являются некорректными.
Об этом "Сегодня" сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине", – сказал он.
По словам Николенко, использование Польшей подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран.
"Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", – отметил Николенко.
В МИД призвали польскую сторону воздерживаться от "политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.
Ранее мы сообщали, что Польша готовится к имперским амбициям Путина.
Также напомним, Украина начала закупать кислород в Польше.