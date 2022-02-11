Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Удержать Киев невозможно: экс-глава Минобороны раскрыл военную "авантюру" Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 16:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
РФ заявляет, что мы не выполняем Минские соглашения, но они первые нарушают условия
Андрей Загороднюк (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Загороднюк (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, что сейчас вблизи границ Украины насчитывается до 144 тысяч российских военнослужащих. Это включая воздушный и морской компонент, включая Крым.

Об этом Загороднюк заявил во время Киевского Форума по безопасности, который транслирует телеканал "Украина 24".

Реклама

"Считаем, что этого недостаточно для любых апокалиптических сценариев типа как полномасштабного захвата Украины, захвата Украины там половины, или трети, или что-то другое. То есть это не те силы, о которых можно говорить, если мы говорим о каких-то сценариях полномасштабного коллапса, который мы часто читаем в американской прессе", – сказал он.

Экс-министр отметил, что сейчас вопрос о возможном нападении РФ на Киев стоит наиболее актуально.

"Мы сейчас воздерживаемся от каких-либо прогнозов, но я могу сказать одно – для России просчитать такую ​​операцию будет невозможно. То есть сделать ее предполагаемой, с учетом подготовки наших войск, сил и средств, а также логистики дохода в Киев, будут невозможны. Поэтому в принципе это будет авантюра, если они отважатся на такую ​​историю. Уже на следующий день у них все расчеты пойдут как-нибудь не так", – сказал Загороднюк.

Реклама

Также он отметил, что политическая ситуация в РФ не даст им пойти на авантюры, они будут избегать их из-за нестабильной ситуации внутри страны. А Украина готова к серьезному сопротивлению.

"Удержать Киев им будет невозможно", – подытожил экс-министр.

Минские соглашения

Кроме того, по словам Загороднюка, Российская Федерация сейчас раскручивает нарратив о том, что Украина якобы не хочет выполнять Минские соглашения. По его словам, с этим нужно соблюдать осторожность, подобные заявления смещают фокус с того, что Россия начала войну.

Реклама

"Надо конечно это объяснять журналистам, надо объяснять это экспертам, чтобы ни в коем случае не изменился фокус с них на нас. И, конечно, нужно говорить, что вопрос вообще не в Минске, вопрос в том, что Российская Федерация является агрессором. И эти угрозы, которые происходят, они абсолютно незаконны и давайте не сводить все к Украине, а поскольку основное, что они хотят сделать – это разрушить архитектуру европейской безопасности", – сказал экс-министр.

Он подчеркнул, что вся эта риторика чисто для отвода глаз. Также Загороднюк напомнил, что ни в одной стране мира нет сомнений в присутствии РФ на территории Украины, но они это отрицают.

Кроме того, экс-министр считает, что в ближайшее время переговоров не будет, так как Россия не настроена на поиск решений и компромиссов.

"Им нужно обострение ситуации, им нужно, чтобы мы начали прямой диалог, им нужно постоянно говорить, что их там нет и так далее", – сказал Загороднюк.

Также он отметил, что с нами эта история надолго.

Угроза вторжения РФ

Читайте в нашем материале, начнется ли ядерная война между РФ и США и готов ли к ней Путин.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Дебилы, шлюхи и "Красная плесень": как Путин и Лавров сделали хамство фирменным стилем дипломатии России (видео) Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Ермак заявил, что поборол COVID-19 за три дня. Это реально, или нас опять кто-то обманул? Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

249 295

заболело за неделю в Украине

+7%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять