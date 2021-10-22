Есть два вида "темников": у Зеленского объяснили свое поведение со СМИ

На "Свободе слова" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о цензуре

Михаил Подоляк не понял, какие могут быть претензии к Банковой по части свободы слова / Коллаж "Сегодня"

Офис президента Украины не осуществляет давление на СМИ, в то же время ряд СМИ позволяют себе манипулятивную стратегию в вопросах, которые касаются Банковой.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время прямого эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", комментируя ситуацию с обвинением ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" (UA:Перший) в давлении на программу.

Реклама

Утонуть в скандалах

Сначала Подоляк рассказал о видах темников. "Первый – плохой, который имел место в Украине в 2002-04 годах. Это когда информационный департамент того или иного государственного органа писал техзадания для журналиста. Какие темы возможно брать, какие темы не нужно брать, как эти темы освещать, где ставить акценты. Эти темники отдавали редакциям. Это является прямым вмешательством в работу редакции. Это угроза свободе слова прямая", – рассказал советник главы ОП.

Однако есть и другой тип.

"Мы не говорим темы... В редакционную политику Офис президента или любой другой орган сегодня не вмешивается. Мы можем только брифовать своих спикеров. Что это значит? Журналисты должны получить качественного спикера, который будет глубоко в материале. Это общепринятая во всех странах практика. Человек, приходящий в эфир от партии власти, должен уметь аргументировано вести дискуссию. У него должны быть справочные материалы, он должен уметь четко отвечать на вопросы. Вот этим мы занимаемся. Никаких других позитивных способов вмешательства или работы с журналистами не бывает", – подчеркнул Подоляк.

Реклама

Михаил Подоляк отметил, что цензура обычно это очень короткая стратегия. Лишь на короткое время с ее помощью можно изменить информационную повестку, но она все равно остается, а у людей начинает заостряться внимание к этой теме и через какое-то время в среднесрочной перспективе любая тема станет взрывной.

"Тот, кто идет по пути цензурирования информационного пространства, допускает фундаментальную ошибку. Он сам себя рано или поздно утопит в скандалах. Это бессмысленная стратегия, у нас этой стратегии точно нет", – заверил Подоляк.

Реклама

Скандал