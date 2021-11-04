У президента Лукашенко будет меньше власти? В Беларуси меняют Конституцию

Принятие новой Конституции может стать началом транзита власти по "казахскому сценарию"

В Венецианскую комиссию Лукашенко обращаться не собирается / Коллаж "Сегодня"

Непризнанному мировым сообществом президенту Беларуси Александру Лукашенко подали на рассмотрение новый проект Конституции страны, в котором, как сообщается, были исключены некоторые статьи и добавлены новые положения. В скором времени этот проект будет выставлен на всеобщий референдум.

Об этом сообщает государственное информационное агентство БЕЛТА.

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Отшлифовали

"Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а сейчас рабочая группа специалистов, созданная распоряжением Президента, работает над шлифовкой этой Конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком. Я получил последний вариант, прописанный вариант, Конституции с учетом наших прежних договоренностей в рабочей группе, познакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны", – заявил на камеры Лукашенко.

Что отшлифовали

Известно, что Беларусь остается президентской республикой.

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В руках у президента остается управление вооруженными силами, он определяет внутреннюю и в большой степени внешнюю политику, формирует и возглавляет Совет безопасности.

Период правления президента ограничен пятью годами, и он не может избираться более чем на два срока.

Усиливается роль парламента – президент больше не сможет отправлять в отставку правительство и отменять принятые им решения, как это происходит в настоящее время.

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Появляется и новый орган власти – Всебелорусское народное собрание, которое до этого имело лишь представительские функции.

Для транзита власти

Теперь Всебелорусское народное собрание названо "наивысшей формой народного представительства" и наделено рядом полномочий. Этой структуре дается право определять основные направления внутренней и внешней политики, заслушивать отчеты президента, премьер-министра и других руководителей страны. Собрание может выражать недоверие президенту в том случае, если он будет обвиняться в совершении государственной измены или другого тяжкого преступления. У собрания появился постоянно действующий президиум.

"Уже сейчас можно предположить, что Всебелорусское народное собрание станет "вторым центром власти. Предполагается казахский вариант транзита власти, когда сохраняются два центра силы: действующая власть, которую возглавляет президент, и запасная государственная власть, принадлежащая Всебелорусскому народному собранию, которое возглавит ушедший в отставку глава государства. Своего рода двоевластие", – отметил в комментарии DW бывший судья Конституционного суда Республики Беларусь Михаил Пастухов.

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