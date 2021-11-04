У президента Лукашенко будет меньше власти? В Беларуси меняют Конституцию

Непризнанному мировым сообществом президенту Беларуси Александру Лукашенко подали на рассмотрение новый проект Конституции страны, в котором, как сообщается, были исключены некоторые статьи и добавлены новые положения. В скором времени этот проект будет выставлен на всеобщий референдум.
Об этом сообщает государственное информационное агентство БЕЛТА.
Отшлифовали
"Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а сейчас рабочая группа специалистов, созданная распоряжением Президента, работает над шлифовкой этой Конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком. Я получил последний вариант, прописанный вариант, Конституции с учетом наших прежних договоренностей в рабочей группе, познакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны", – заявил на камеры Лукашенко.
Далее по теме
Что отшлифовали
Известно, что Беларусь остается президентской республикой.
В руках у президента остается управление вооруженными силами, он определяет внутреннюю и в большой степени внешнюю политику, формирует и возглавляет Совет безопасности.
Период правления президента ограничен пятью годами, и он не может избираться более чем на два срока.
Усиливается роль парламента – президент больше не сможет отправлять в отставку правительство и отменять принятые им решения, как это происходит в настоящее время.
Появляется и новый орган власти – Всебелорусское народное собрание, которое до этого имело лишь представительские функции.
Для транзита власти
Теперь Всебелорусское народное собрание названо "наивысшей формой народного представительства" и наделено рядом полномочий. Этой структуре дается право определять основные направления внутренней и внешней политики, заслушивать отчеты президента, премьер-министра и других руководителей страны. Собрание может выражать недоверие президенту в том случае, если он будет обвиняться в совершении государственной измены или другого тяжкого преступления. У собрания появился постоянно действующий президиум.
"Уже сейчас можно предположить, что Всебелорусское народное собрание станет "вторым центром власти. Предполагается казахский вариант транзита власти, когда сохраняются два центра силы: действующая власть, которую возглавляет президент, и запасная государственная власть, принадлежащая Всебелорусскому народному собранию, которое возглавит ушедший в отставку глава государства. Своего рода двоевластие", – отметил в комментарии DW бывший судья Конституционного суда Республики Беларусь Михаил Пастухов.
Последние выборы Лукашенко
- 9 августа 2020 году избрание Лукашенко на шестой президентский срок закончилось кровавыми столкновениями людей с силовиками.
- Тысячи несогласных с победой Александра Лукашенко на президентских выборах белорусов вышли на многолюдные протесты в крупнейших городах страны.
- Лукашенко объявил о своей победе. Правда, ее не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором.
- После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.
- В ответ на расправу над оппозицией и дальнейшее преследование людей против режима Лукашенко начали вводить санкции.