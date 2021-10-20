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"У нас стратегия с первых дней...": Тищенко о давлении Банковой на СМИ

Эксклюзив
Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
20 октября, 14:21
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Нардеп рассказал, что на эфиры ходят те депутаты, которые чувствуют в себе мастерство спикера
Слева на фото нардеп Николай Тищенко, справа - телеведущая Мирослава Барчук. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на фото нардеп Николай Тищенко, справа - телеведущая Мирослава Барчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал скандал с давлением Банковой на СМИ.

В комментарии "Сегодня", он опроверг информацию о том, что Офис президента указывает "слугам" когда и куда ходить на эфиры.

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"Никто никому не указывает. У нас есть стратегия, она была с первых дней. Было предложение, также от меня к своей группе, кто хочет быть в эфирах, кто чувствует в себе желание и мастерство и профессионализм – люди записались в такие группы и они работают. Это сегодня нормально в политике, когда есть спикеры и такие спикеры есть и в "Слуге народа". Но никто нам не навязывает, мы народные депутаты Украины, нам навязать сегодня какую-то мысль невозможно. Мы четко выполняем свои обещания, которые мы брали, когда шли на гонках, все. Если вы будете смотреть на наши шаги – они именно такие. Мы обещали землю – мы сделали, мы обещали закон об олигархах – мы сделали. Мы все выполняем свои обещания", – сказал Тищенко.

В чем суть скандала

  • Телеведущая Мирослава Барчук заявила, что Банковая якобы "наехала" на ток-шоу "Зворотний відлік" ("Обратный отсчет") на телеканале UA:Перший с обвинениями в несоблюдении журналистских стандартов. По ее словам, Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах "слуг народа", мол, их походы согласуются с Подоляком.
  • Журналистка сообщила, что на одну из передач вместо двух "слуг" (не были экспертами в энергетическом вопросе) позвали Людмилу Буймистер, чем разгневали Банковую.
  • На следующий эфир ОПУ якобы поставил условие, что двое "слуг" придут, если канал откажет в приглашении внефракционному Гео Леросу. После отказа выполнить ультиматум, "слуги" не пришли на эфир.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского ответили на обвинения журналистов в давлении.

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Также напомним, в Верховной Раде уже давно находится инициированный партией "Слуга народа" закон "О медиа". Среди прочего разрабатывается инструмент мониторинга контента в аналоговых и онлайн-СМИ.

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