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Турция сменила свое название – указ Эрдогана

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
4 декабря, 13:44
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Переименование будет касаться продукции
В Турции изменились правила
В Турции изменились правила / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент туриции Реджеп Тайип Эрдоган изменил экспортный бренд своей страны. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на указ главы государства.

Такое решение нацелено на повышение узнаваемости известной турецкой продукции за рубежом, теперь он называется "Türkiye".

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"Решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции", – говорится в указе

Кроме того, было принято решение о переименовании бренда страны. Отныне вместо бренда "Made in Turkey", экспортная продукция будет поставляться под единым брендом "Made in Türkiye".

В официальных документах страны, в том числе любых переписках с иностранными государствами и организациями, вместо слов "Turkey", "Turkei", "Turquie" и т.д., будет использоваться единый новый термин – "Türkiye".

Турция хочет помирить Украину и Россию

26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.

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