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Трухин исчез! Влащенко рассказала о последнем разговоре с депутатом

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Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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3 февраля, 23:13
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Журналистка считает, что нардепа прячет его фракция
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Трухин, попавший в скандальное ДТП, перестал выходить на связь.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Украина 24" телеведущая Наташа Влащенко.

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"Трухин – народный депутат. Его полгода прятала фракция в прямом смысле этого слова. Я хочу сказать, что на днях я позвонила ему, он взял трубку и сказал, что не против прийти на "Хард с Влащенко", но он должен спросить у кого-то – можно или нет. После этого он исчез. Идти людям или не идти на эфиры – решает кто-то там", – рассказала она.

Телеведущая обратилась к "слугам народа":

"Вы прятали его полгода? Покажите, что вы способны на очищение. Пусть господин Трухин выйдет к обществу на любой канал, хотелось бы, чтобы на наш, и расскажет, что с ним произошло на самом деле".

Трухин заявил, что ему стыдно

Нардеп Александр Трухин распространил в СМИ заявление, что готов понести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат.

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"Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", – сказал он.

Нардеп добавил, что его поведению "вряд ли есть оправдание".

Что было на скандальном видео с Трухиным

Украинская правда обнародовала видео с нагрудных камер полицейских, находившихся на месте ДТП, в котором фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.

Слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

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Он также заявил, что не был за рулем попавшей в ДТП машины.

Зеленский потребовал разобраться

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандальное видео с Трухиным.

"Несмотря на то что депутаты или любые чиновники, любой человек любой профессии – все должны быть равны перед законом, поэтому все должны нести ответственность. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это. Несмотря на то, какой это проступок или это серьезное правонарушение", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что депутаты должны нести особенную ответственность:

"Ты – депутат, являешься примером, поэтому должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такую реакцию наших правоохранителей и депутатов партии "Слуга народа".

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