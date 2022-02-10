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Трубицыну подготовили подозрение

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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10 февраля, 13:36
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Всего по делу проходят шесть человек, пять человек уже задержаны
Депутат Владислав Трубицин попался на взятке
Депутат Владислав Трубицин попался на взятке / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутату Киевского городского совета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну подготовили подозрение. Об этом на брифинге сказал директор НАБУ Артем Сытник.

"Генеральный прокурор согласовал подозрение по данному делу. Там шесть человек, которые подозреваются – пять из них задержаны. Четырем, не спецсубъектам, подозрения уже вручены. А спецсубъекту подозрение согласовано. Все фигуранты, причастные к коррупционным схемам, по всем подозрения согласованы", – сказал Сытник.

Предыстория

9 января детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, сбежавшего от правоохранителей после разоблачения на получении взятки в 1,2 миллиона гривен.

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Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Бутусов напомнил, что Ермак до своего прихода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве.

Что там у "слуг"

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