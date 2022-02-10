Депутату Киевского городского совета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну подготовили подозрение. Об этом на брифинге сказал директор НАБУ Артем Сытник.
"Генеральный прокурор согласовал подозрение по данному делу. Там шесть человек, которые подозреваются – пять из них задержаны. Четырем, не спецсубъектам, подозрения уже вручены. А спецсубъекту подозрение согласовано. Все фигуранты, причастные к коррупционным схемам, по всем подозрения согласованы", – сказал Сытник.
Предыстория
9 января детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, сбежавшего от правоохранителей после разоблачения на получении взятки в 1,2 миллиона гривен.
Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Бутусов напомнил, что Ермак до своего прихода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве.
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Что там у "слуг"
- 1 февраля нардеп, член МФО "Разумная политика" Олег Воронько после своего выступления в Верховной Раде вышел из фракции "Слуга народа".
- 2 февраля нардепа Александра Трухина, который попал в скандал из-за ДТП, исключили из партии "Слуга народа".
- 28 января народного депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на полумиллионной взятке.
- 25 января в Одесском горсовете внефракционный нардеп и член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук устроил драку.
- Кроме того, не на камеру некоторые "слуги народа" заговорили о возможной смене названия партии, хотя официально в политсиле заявляют, что таких планов нет.
- Недавно первый вице-спикер Верховной Рады, член партии "СН" Александр Корниенко рассказывал, почему "слуги" постоянно попадают в скандалы. Он отметил, что раньше они были простыми и неизвестными людьми, а когда стали депутатами – начались проблемы.
- Глава партии Елена Шуляк говорила, что на съезде партии, который будет в первом квартале 2022 года, планируется создание Дисциплинарной комиссии – депутатов будут наказывать за проступки.
- Также "Слуга народа" готовит списки депутатов "на вылет" – к местным депутатам начнут применять процедуру императивного мандата.
- В ноябре 2021 года народный депутат Роман Соха вышел из партии "Слуга народа" из-за разногласий с кадровой политикой президента.
- В октябре фракция "Слуга народа" исключила народного депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против принятия закона об олигархах.
- В ноябре 2019 года из фракции были исключены депутаты Анна Скороход и Антон Поляков.
- В начале сентября прошлого года из "Слуги народа" исключили Гео Лероса, который высказывался против президента Украины Владимира Зеленского.
- Кроме того, Александра Дубинского в 2021 году исключили из фракции, а позже и из партии.