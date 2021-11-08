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Верещук и Костин займутся переговорами по Донбассу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
8 ноября, 20:41
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Делегация будет нацелена на решении гуманитарных и социальных вопросов
В украинской делегации в ТКГ произошли изменения
В украинской делегации в ТКГ произошли изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

К работе Трехсторонней контактной группе по Донбассу присоединится Ирина Верещук, которая была назначена министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а также народный депутат Андрей Костин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает пресс-служба президента Украины.

По его словам, делегация Украины должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов.

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"Изменения в украинской делегации в ТКГ. После перехода (Алексея — ред.) Резникова в Минобороны к делегации присоединится Ирина Верещук", – сказал он.

Кроме того, Офис президента подчеркнул важность освобождения незаконно удерживаемых лиц и налаживание работы КПП на линии соприкосновения.

"Офис Президента отмечает необходимость активизировать работу над освобождением удерживаемых лиц, обеспечением нормальных условий работы КПВВ на линии соприкосновения. Еще необходимо создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе, – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Также Никифоров также отметил, что "Нормандский формат" является безальтернативной площадкой для проведения переговоров по мирному урегулированию на востоке Украины, и ответственность за задержку в продвижении переговорного процесса лежит на российской стороне.

4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Ирина Верещук была назначена вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Таким образом освободился ее депутатский мандат, который перешел к следующему по избирательному списку партии "Слуга народа" – Сергею Кострийчуку.

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Минские соглашения

  • Мирные договоренности были приняты в Минске в феврале 2015 года по итогам переговоров Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. В документе 13 пунктов. Первые из них – прекращение огня, вывод иностранных войск с территории Украины и разоружение боевиков.
  • Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, то есть Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов) и только потом передачи Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.
  • Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные.
  • Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения. Ранее экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер показывал любопытную инфографику, как РФ "выполняет" "Минск":

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8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

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