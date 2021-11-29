"Слуги" не хотят увольнять Ткаченко, он настаивает – что происходит

Министр культуры Александр Ткаченко не передумал уходить в отставку, хотя глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия говорит, что конфликт между Минкультом и Кабмином исчерпан.
Об этом заявил Давид Арахамия на брифинге после заседания фракции партии, на котором народные депутаты запланировали работу в Верховной Раде на текущую неделю.
Заявления не видели
"Я не видел этого заявления (об отставке – Ред.). Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Спасибо господину Ткаченко, и господину премьеру – они пообщались, нашли понимание. В принципе эта история осталось только в медиапространстве", – заявил Арахамия.
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Ткаченко настаивает
В комментарии "Сегодня" Ткаченко сказал, что не отказался от идеи с увольнением.
"Мое решение об отставке остается актуальным. Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным, фракция совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгие обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, Президентом. Они попросили остаться. В то же время я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается", – рассказал "Сегодня" Ткаченко.
Как развивались события
- На прошлой неделе Арахамия рассказал, что заявление министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о подаче в отставку не поступило в комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
- Хотя еще 11 ноября Александр Ткаченко разместил это заявление на своей странице в Фейсбуке.
- Главной причиной такого резкого шага министр назвал решение Кабмина по Госкино, которое принималось без согласования с ведомством Ткаченко.
- 16 ноября депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что профильный комитет выступает против отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.