"Слуги" не хотят увольнять Ткаченко, он настаивает – что происходит

Давид Арахамия рассказал, стоит ли ожидать отставки министра культуры Украины

Ткаченко написал заявление. Коллаж "Сегодня"

Министр культуры Александр Ткаченко не передумал уходить в отставку, хотя глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия говорит, что конфликт между Минкультом и Кабмином исчерпан.

Об этом заявил Давид Арахамия на брифинге после заседания фракции партии, на котором народные депутаты запланировали работу в Верховной Раде на текущую неделю.

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Заявления не видели

"Я не видел этого заявления (об отставке – Ред.). Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Спасибо господину Ткаченко, и господину премьеру – они пообщались, нашли понимание. В принципе эта история осталось только в медиапространстве", – заявил Арахамия.

Ткаченко настаивает

В комментарии "Сегодня" Ткаченко сказал, что не отказался от идеи с увольнением.

"Мое решение об отставке остается актуальным. Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным, фракция совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгие обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, Президентом. Они попросили остаться. В то же время я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается", – рассказал "Сегодня" Ткаченко.

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