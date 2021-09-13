Тищенко установил рекорд со 100-килограммовой штангой: видео из "качалки"

Слуга народа известный любитель спорта, но его достижение все равно впечатляет

"Слуга народа" похвалился достижением. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко установил личный рекорд в спортзале, подняв 100-килограммовую штангу 36 раз. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, это он так готовится к командировке на Закарпатье.

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"Делай как я, делай лучше, чем я. Новый личный рекорд. 100 килограмм от груди 36 раз. Побеждают сильнейшие", – написал Тищенко.

Не только политик, но и спортсмен

Тищенко является мастером спорта по дзюдо. С 2008 года президент Ассоциации пляжного волейбола Киева. Сейчас ограничивается спортзалом из-за политической занятости.

Свою спортивную форму он периодически использует и в парламенте, хоть до рукоприкладства не доходило. В июне Тищенко схлестнулся с нардепом Куницким в столовой Рады – повалил его на пол и швырял телефон.

9 сентября Тищенко потолкался с нардепом Гео Леросом возле парламентской трибуны, потому что тот в своем выступлении обидел Зеленского.

Как сообщали "Сегодня", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за временное отстранение драчунов от заседаний Рады.

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А "слуга народа" Александр Качура пошел еще дальше. По его словам, партия может рассмотреть изгнание Тищенко из фракции.