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Тищенко установил рекорд со 100-килограммовой штангой: видео из "качалки"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 сентября, 13:51
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Слуга народа известный любитель спорта, но его достижение все равно впечатляет
"Слуга народа" похвалился достижением. Коллаж "Сегодня"
"Слуга народа" похвалился достижением. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко установил личный рекорд в спортзале, подняв 100-килограммовую штангу 36 раз. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, это он так готовится к командировке на Закарпатье.

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"Делай как я, делай лучше, чем я. Новый личный рекорд. 100 килограмм от груди 36 раз. Побеждают сильнейшие", – написал Тищенко.

Не только политик, но и спортсмен

  • Тищенко является мастером спорта по дзюдо. С 2008 года президент Ассоциации пляжного волейбола Киева. Сейчас ограничивается спортзалом из-за политической занятости.
  • Свою спортивную форму он периодически использует и в парламенте, хоть до рукоприкладства не доходило. В июне Тищенко схлестнулся с нардепом Куницким в столовой Рады – повалил его на пол и швырял телефон.
  • 9 сентября Тищенко потолкался с нардепом Гео Леросом возле парламентской трибуны, потому что тот в своем выступлении обидел Зеленского.

Как сообщали "Сегодня", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за временное отстранение драчунов от заседаний Рады.

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А "слуга народа" Александр Качура пошел еще дальше. По его словам, партия может рассмотреть изгнание Тищенко из фракции.

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