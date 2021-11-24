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"Теплой ванны не будет": что ждет "слуг" после отказа от ТВ-эфиров

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 ноября, 19:33
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Нужно ли политикам ходить на все телеканалы
Разрыв с телеканалами произошел на третьем году президентства Зеленского / Коллаж "Сегодня"
Разрыв с телеканалами произошел на третьем году президентства Зеленского / Коллаж "Сегодня"

За общественное мнение нужно бороться всегда и на всех телеканалах. Так считает политолог Юрий Романенко, который прокомментировал сообщения о том, что представители провластной партии "Слуга народа", а также представители властей отказываются от выступлений на телеканалах "Украина" и "Украина 24".

Мнение

"Заявление "Слуг" о том, что они перестанут ходить на каналы – это самокастрация. Потому что за общественное мнение нужно бороться всегда. С учетом того, рейтинги СН и Зеленского падают, то они делают серьезную ошибку в условиях надвигающейся зимы, когда сумма критических ошибок будет очень серьезно испытывать режим Зеленского на прочность. В ОП не понимают, что теплой ванной больше не будет. И условия для ведения политики будут только ухудшатся. Но как ребенок закрывает глаза в минуту опасности, так и Зеленский предпочитает делать вид, что проблем нет. Но проблемы есть. И решение проблем начинается с их признания. Если нет признания и есть проблемы, то все заканчивается катастрофой. Это все равно что бежать по киевскому проспекту Победы с закрытыми глазами в надежде, что пронесет. В общем, СН на всех парах идут на стену", – написал на своей странице в Фейсбуке Романенко.

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Ситуация

Член Наблюдательного совета Медиа Группы Украина Дмитрий Белянский в своем комментарии отметил, что отказ власти представлять свою позицию в эфире 19 ноября – автоматически означал, что журналисты получат ответ другими способами.

"Совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "Вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября. Вероятно, такой ответ существенно ухудшит ситуацию со свободой слова в нашей стране", – сказал Дмитрий Белянский.

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