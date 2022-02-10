Танки оккупантов все ближе: в Генштабе показали карту Донбасса

В оккупированных районах Донбасса вооруженные формирования России разместили с нарушением Минских договоренностей 148 единиц военной техники, в частности, танки и самоходные гаубицы.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на информацию украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
"За прошедшие сутки обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 148 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", – говорится в сообщении.
Где именно оккупанты размещают технику
По данным Генштаба, в зоне действия так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено 118 единиц вооружения и военной техники, из них с нарушением линии отвода в районе Тернового (57 км от линии столкновения) – РСЗО (1 единица); самоходные гаубицы (10 единиц). С нарушением районов хранения в районах: Покровка (36 км от линии столкновения) – танки (17 единиц); Терновое (57 км от линии столкновения) – танки (58 единиц).
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Зафиксировано военное присутствие в зоне безопасности в районах: Покровка (36 км от линии столкновения) – ББМ (17 единиц); Терновое (57 км от линии столкновения) – ББМ (15 единиц).
В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" всего размещено 30 единиц вооружения и военной техники, из них с нарушением районов хранения в районе Круглик (31 км от линии столкновения) – танки (27 единиц). Военное присутствие в зоне безопасности в районе Смелое (31 км от линии столкновения) – БМП (3 единицы).
В Генштабе не исключают дальнейшей эскалации
Также в Генштабе сообщили, что работа наблюдателей ОБСЕ на Донбассе регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований РФ.
В частности, во время полета над участком разведения в районе Петровское БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS средствами РЭБ противника.
"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряженности", – говорится в сообщении.
Угроза российской агрессии
- Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
- 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.
- Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.