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"Танки грязи не боятся!" – Скабеева сообщила, когда Россия собралась нападать на Украину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 ноября, 18:04
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Пропагандистка не знает, как русская "распутица" может сорвать наступление их войск
Скабеева уверена, что русские дороги не помеха победоносному нападению / Коллаж "Сегодня"
Скабеева уверена, что русские дороги не помеха победоносному нападению / Коллаж "Сегодня"

Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева, возможно, проговорилась, когда стоит ожидать нападения на Украину российских войск, скопившихся у границ Украины.

Об этом Скабеева сообщила на своем телеграм-канале.

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Веский ответ аналитикам

Пропагандистку очень возмутил комментарий агентству Bloomberg военного аналитика Джеймстаунского фонда (США) Павла Фельгенгауэра.

Аналитик заметил: "Илистый грунт и необходимость в дополнительных войсках делают любое крупномасштабное вторжение России в Украину невозможным раньше января. В этом сезоне у вас то, что мы называем "распутица", то есть грязь".

"Глубочайшая аналитика. А также "танки грязи не боятся!" Так что не стоит ждать января", – ответила Скабеева.

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