"Танки грязи не боятся!" – Скабеева сообщила, когда Россия собралась нападать на Украину

Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева, возможно, проговорилась, когда стоит ожидать нападения на Украину российских войск, скопившихся у границ Украины.
Об этом Скабеева сообщила на своем телеграм-канале.
Веский ответ аналитикам
Пропагандистку очень возмутил комментарий агентству Bloomberg военного аналитика Джеймстаунского фонда (США) Павла Фельгенгауэра.
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Аналитик заметил: "Илистый грунт и необходимость в дополнительных войсках делают любое крупномасштабное вторжение России в Украину невозможным раньше января. В этом сезоне у вас то, что мы называем "распутица", то есть грязь".
"Глубочайшая аналитика. А также "танки грязи не боятся!" Так что не стоит ждать января", – ответила Скабеева.
Ситуация
- На Западе серьезно обеспокоены тем, что происходит у украинских границ. 27 ноября национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку и стороны обсудили скопления российских войск.
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Президент США Джо Байден рассказал, как он собирается снижать напряженность на украинской границе – готов звонить и в Кремль, и на Банковую.
- На фоне концентрации российских войск на восточных границах Украины и в Крыму происходит целенаправленный срыв минских договоренностей со стороны Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit.