Талибан уже в Таджикистане: боевики угрожают устроить резню внутри страны

На территории Таджикистана происходит вербовка боевиков в ряды "Талибана"

На границе с Таджикистаном стоят "таджикские талибы" / Коллаж "Сегодня"

Таджикистан получил предупреждение от представителей исламистского движения "Талибан", что он является следующей их целью. Это стало известно из заявления Таджикского подразделения "Талибана", размещенного в Телеграме со ссылкой на ресурсы боевиков.

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"Глава таджикских талибов группировки "Джамаат Ансаруллах" Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Сам Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана", — указано в публикации.

Ранее заместитель губернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади рассказал, что исламисты создали специальный батальон террористов-смертников, который собираются перебросить на границы страны.

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Ситуация на границе