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Такое впервые. "Слуги народа" онлайн "решат судьбу" Кабмина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 октября, 16:53
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В Трускавце депутаты намерены обсудить будущую ротацию в правительстве – уже сегодня могут определиться кандидаты на выход
Депутаты решат, кто хорошо работал, а кто кандидат на увольнение. Коллаж "Сегодня"
Депутаты решат, кто хорошо работал, а кто кандидат на увольнение. Коллаж "Сегодня"

Народные депутаты "Слуги народа" в Трускавце оценят работу Кабинета министров и каждого министра по отдельности, а сделают это с помощью специальной программы.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

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По ее словам, депутаты получат доступ к онлайн-анкете.

"Сегодня также депутаты оценят работу правительства и деятельность каждого из министров. Оценивание будет проходить онлайн через интерактивную программу. То есть, сегодня каждый народный депутат получит анкету и в ней оценит работу министров", – сказала Палийчук.

Кандидаты на выход

  • Официально до сих пор не называлось ни одной фамилии на выход, были лишь высказывания недовольства некоторых политиков относительно того или иного министра. Так, например, часто ходили разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной.
  • Также в "Слуге народа" даже намекнули на отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего его правительство, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди.
  • Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук отмечала, что говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов (среди которых могут быть "слуги"). Она не исключает, что уже с 5 октября Рада может заняться этим вопросом.

Как мы уже писали, фракция "Слуга народа" уже инициировала отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Депутатам сегодня должны раздать подписные листы.

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