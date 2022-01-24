Такое впервые! Депутат Рады получил высокую должность в Европе

Алексей Гончаренко стал вице-президентом ПАСЕ

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко избран вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Информацию об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Этот пост впервые занял украинец! Продолжаем работать в ПАСЕ и защищать демократические ценности и права человека", – написал он.

Кроме того были назначены 18 вице-президентов, в частности замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Евгения Кравчук переизбрана на пост вице-президента ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу).

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Президентом Парламентской ассамблеи совета Европы стал пророссийский политик Тини Кокс.

Напомним, 24 января стартовала очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы

Украина в ПАСЕ

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия делегации Российской Федерации. Теперь в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовят доклад о полномочиях российской делегации. Окончательное решение будет принято 26 января.

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В июне 2021 года регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) закрыл дело по второй жалобе относительно него, которая касалась украинского флага и вопроса "Путин – убийца?" к канцлеру германии Ангеле Меркель.