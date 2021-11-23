Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть События

Так чей Крым? У президента Болгарии оправдались за громкий скандал

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 ноября, 09:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Накануне Румен Радев наговорил такого, что в Киеве в МИД вызывали болгарского посла
В Болгарии поставили точку в скандале с Крымом. Коллаж "Сегодня"
В Болгарии поставили точку в скандале с Крымом. Коллаж "Сегодня"

После того, как президент Болгарии Румен Радев назвал оккупированный Крым российским, его пресс-служба заявила, что на самом деле полуостров украинский и объяснила, почему он сначала говорил иначе.

Об этом сообщает болгарская служба Радио Свобода.

Реклама

В канцелярии болгарского президента отмечают, что Радев имел в виду, что сейчас Крым находится под контролем России и что силой Украине его вернуть не сможет. Но в администрации уверяют, что на самом деле полуостров принадлежит Украине.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о своей поддержке ее суверенитета и территориальной целостности… Не раз, как и в ходе дебатов, глава государства выражал озабоченность по поводу этой фактической ситуации, которая ведет к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников", – сказано в заявлении.

Суть скандала

  • Накануне в Болгарии проходили президентские выборы. Во время теледебатов 18 ноября Румен Радев назвал Крым российским и заявил, что санкции против России не эффективны.
  • В МИД Украины даже был вызван посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев из-за высказываний президента этой страны. Дипломаты отметили, что слова Радева противоречат официальной позиции Софии по признанию суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • На президентских выборах в Болгарии победил Радев, который переизбран на второй срок. За него проголосовали 1 535 618 избирателей, или 66,69% ​​от общего числа пришедших на выборы людей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Беглецы Майдана: как живут и чем занимаются Азаров, Пшонка, Царев и другие соратники Януковича Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко 5 млн на подарок, новое хобби Тищенко и самолеты ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатов в декларациях Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

111 966

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять