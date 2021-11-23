Так чей Крым? У президента Болгарии оправдались за громкий скандал

Накануне Румен Радев наговорил такого, что в Киеве в МИД вызывали болгарского посла

В Болгарии поставили точку в скандале с Крымом. Коллаж "Сегодня"

После того, как президент Болгарии Румен Радев назвал оккупированный Крым российским, его пресс-служба заявила, что на самом деле полуостров украинский и объяснила, почему он сначала говорил иначе.

Об этом сообщает болгарская служба Радио Свобода.

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В канцелярии болгарского президента отмечают, что Радев имел в виду, что сейчас Крым находится под контролем России и что силой Украине его вернуть не сможет. Но в администрации уверяют, что на самом деле полуостров принадлежит Украине.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о своей поддержке ее суверенитета и территориальной целостности… Не раз, как и в ходе дебатов, глава государства выражал озабоченность по поводу этой фактической ситуации, которая ведет к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников", – сказано в заявлении.

Суть скандала