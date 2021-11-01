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Сытником займется суд: главу НАБУ заподозрили в работе на американские спецслужбы

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
1 ноября, 19:50
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Сытника проверит суд
Сытника проверит суд / Фото: Коллаж: Сегодня

В Окружной административный суд Киева общественная организация "Свідома Україна" направила иск, с просьбой выяснить, есть ли в руководстве Национального антикоррупционного бюро агенты специальных служб Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправным отказ этих учреждений прокомментировать информацию, что в руководстве НАБУ работают агенты специальных служб США", – говорится в сообщении.

В иске идет речь о главе НАБУ Артеме Сытнике и его первом заместителе Гизо Углаве, ответчиками указаны СБУ, Центр противодействия дезинформации при СНБО и посольство США в Украине.

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Истец просит суд обязать ответчиков подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по указанному иску.

Ситуация с Сытником

26 октября 2020 года ОАСК принял решение, которым признан неконституционным указ президента Украины о назначении директора НАБУ. Также в своем постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ. Теперь на эту должность должны объявить новый конкурс. А пока суд назначил нового временного главу НАБУ.

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В свою очередь в НАБУ заявили, что Сытник продолжает выполнять свои полномочия. В Бюро назвали решение суда ангажированным и абсурдным, которое направлено на превращение антикоррупционного органа в контролируемую "карманную" структуру.

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