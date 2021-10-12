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Суркис готовит апелляцию в деле против Порошенко и Гонтаревой

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
12 октября, 20:13
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Бизнесмен требовал компенсацию за невыполнение условий соглашения о приобретении пятым президентом доли телеканала "1+1"
Слева на фото Игорь Суркис, справа - Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на фото Игорь Суркис, справа - Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Адвокаты бизнесмена Игоря Суркиса отреагировали на отклонение иска Лондонским судом международного арбитража в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. По их словам, точку в громком деле ставить еще рано.

Об этом один из адвокатов сообщил в программе "Сегодня" на канале "Украина".

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Бизнесмен требовал компенсацию за невыполнение условий соглашения о приобретении пятым президентом доли телеканала "1+1". Речь идет о событиях 2016-го года. Сейчас адвокаты Суркиса настаивают, что имеют все основания для подачи апелляции.

"Основания есть для апелляционного обжалования этого решения. Я думаю, что уже в ближайшее время вы услышите некоторые детали от непосредственных участников тех событий, и мне кажется, что факты злоупотреблений, которые происходили в тот период – они вас могут шокировать", – сказал адвокат Игорь Алексеев.

Предыстория

Братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум 140 млн долларов за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале "1+1".

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2 мая 2019 года бизнесмен Игорь Коломойский анонсировал иск к Петру Порошенко, как только он перестанет быть президентом: "Я точно знаю, что в Англии против него готовится иск, претензии появились от Суркиса".

Коломойский рассказал, что Порошенко якобы собирался выкупить 50% прав на телеканал. Якобы 25% акций телеканала Порошенко хотел выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о покупке еще 25%. Сумма сделки Порошенко с Суркисом должна была составить около 240-250 миллионов.

По данным журналистов ZN.UA, это было в 2015 году. Порошенко собирался заплатить за долю Суркисов $140 млн с рассрочкой на 8 лет, но после заключения контракта передумал. Эта информация так и осталась не подтвержденной.

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Ранее мы сообщали, что Порошенко стал фигурантом в деле о госизмене Медведчука.

Как мы уже писали, 11 октября прокуроры вручили Меведчуку ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен.

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