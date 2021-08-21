Власть
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Власть События

Суд снял арест с имущества родителей Клюева

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
21 августа, 15:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Имущество было изъятого в 2016 году во время обыска в доме родителей экс-секретаря СНБО
Суд снял арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева
Суд снял арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева / Фото: Сегодня

Шевченковский райсуд Киева снял арест с имущества, принадлежащего родителям главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на прокурора Алексея Клименко.

Реклама

"Сейчас мы получили только вступительную и резолютивную часть решения суда, поэтому мы не знаем, по каким мотивам суд принял это решение. Когда получим полный текст, мы будем принимать меры, чтобы его обжаловать", — заявил Клименко.

Соответствующее решение в пятницу, 20 августа, утвердила судья Лидия Щебуняева. Имущество было изъятого в 2016 году во время обыска в доме родителей Клюева. Речь идет о картинах, вазах и а так далее.

По словам Клименко, это не первый раз, когда адвокат Клюева подает подобные ходатайства. В удовлетворении двух из них было отказано. Однако на этот раз бывший глава Администрации президента обратился в суд уже от имени его матери.

Что не так

Прокуратура считает, что решение рассматривалось Шевченковским райсудом с нарушением подсудности. Это вопрос должен рассматривать Подольский районный суд.

Реклама

Вместе с тем, стоимость снятых с ареста вещей незначительна, если сравнивать с другим арестованным имуществом Клюева (недвижимостью, земельными участками и автомобилем).

Напомним, в феврале 2014 года на Андрея Клюева и других чиновников времен Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013 года – феврале 2014 года. Уже в марте того же года экс-глава Администрации президента был объявлен в розыск.

Как известно, Клюев покинул пределы Украины. Однако во время досрочных парламентских выборов 2019 года попытался принять в них участие. Центризбирком его сначала зарегистрировал, но потом отменил свое решение.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

21 августа 1991. Глава Верховной Рады Леонид Кравчук призвал делать все возможное, чтобы не допустить кровопролития...

Погрузиться в тот день
Опрос
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
COVID-19 в Украине
1 732 случая за сутки
Подробнее
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять