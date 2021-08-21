Суд снял арест с имущества родителей Клюева

Имущество было изъятого в 2016 году во время обыска в доме родителей экс-секретаря СНБО

Суд снял арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева / Фото: Сегодня

Шевченковский райсуд Киева снял арест с имущества, принадлежащего родителям главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на прокурора Алексея Клименко.

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"Сейчас мы получили только вступительную и резолютивную часть решения суда, поэтому мы не знаем, по каким мотивам суд принял это решение. Когда получим полный текст, мы будем принимать меры, чтобы его обжаловать", — заявил Клименко.

Соответствующее решение в пятницу, 20 августа, утвердила судья Лидия Щебуняева. Имущество было изъятого в 2016 году во время обыска в доме родителей Клюева. Речь идет о картинах, вазах и а так далее.

По словам Клименко, это не первый раз, когда адвокат Клюева подает подобные ходатайства. В удовлетворении двух из них было отказано. Однако на этот раз бывший глава Администрации президента обратился в суд уже от имени его матери.

Что не так

Прокуратура считает, что решение рассматривалось Шевченковским райсудом с нарушением подсудности. Это вопрос должен рассматривать Подольский районный суд.

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Вместе с тем, стоимость снятых с ареста вещей незначительна, если сравнивать с другим арестованным имуществом Клюева (недвижимостью, земельными участками и автомобилем).

Напомним, в феврале 2014 года на Андрея Клюева и других чиновников времен Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013 года – феврале 2014 года. Уже в марте того же года экс-глава Администрации президента был объявлен в розыск.

Как известно, Клюев покинул пределы Украины. Однако во время досрочных парламентских выборов 2019 года попытался принять в них участие. Центризбирком его сначала зарегистрировал, но потом отменил свое решение.